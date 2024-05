Danas sunčano, popodne mogući pljuskovi

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne jači razvoj oblačnosti u centralnim, istočnim, sjevernim područjima Bosne, kao i ponegdje na istoku i sjeveru Hercegovini može uvjetovati lokalne pljuskove, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stupnjeva.

Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Pri tome se opšta slika neće značajnije promijeniti. U prvom dijelu dana ugodnije, sa sunčanim intervalima, poslije podne uz povećanu naoblaku i mogućnost da lokalni pljuskovi pokvare ugođaj. Nestabilne vremenske prilike pretežno će djelovati na lošije raspoloženje većine populacije. Više svježine tokom noćnih i jutarnjih sati omogućiće mirniji san, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.