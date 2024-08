Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, mogući i lokalni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući ponegdje u sjevernim i istočnim područjima Bosne, a poslijepodne u većem dijelu zemlje. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura iznosiće od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni.

Nestabilna atmosfera u većem dijelu zemlje uz pojačan osjet sparine uslovit će relativno nepovoljne biometeorološke prilike tokom dana. Pri tome će mirniji san i svježina kao posljedica pada temperature noću, povoljno djelovati i djelimično ublažiti negativne efekte pogoršanja. Promjenjivo vrijeme bi kod osjetljivih osoba moglo doprinijeti umoru te uzrokovati umjerene poteškoće poput glavobolje i lošije koncentracije. Poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju.