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Vatrogasci gasili požar u Ibrićima, oštećena i dva nišana na mezarju

By admin
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profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik juče je gasila požar niskog rastinja u mjestu Ibrići u neposrednoj blizini njiva zasijanih žitom.
Požarom je, pored niskog rastinja, bio zahvaćen i dio mjesnog mezarja, pri čemu su usljed djelovanja plamena i dima oštećena dva nišana.
Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan, a potom i ugašen, čime je spriječena veća materijalna šteta.

Iako svjedočimo brojnim požarima u BiH i regionu usljed izuzetno sušnog perioda, koji su u većini slučajeva uzrokovani ljudskim nemarom, iznova se, i pored svih apela da se ne pali vatra na otvorenom, ne bacaju opušci od cigareta, ne spaljuju živice, nažalost, skoro svakodnevno imamo ovakve ili slične situacije.

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