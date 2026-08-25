Vatrogasci gasili požar u Ibrićima, oštećena i dva nišana na mezarju

profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik juče je gasila požar niskog rastinja u mjestu Ibrići u neposrednoj blizini njiva zasijanih žitom.

Požarom je, pored niskog rastinja, bio zahvaćen i dio mjesnog mezarja, pri čemu su usljed djelovanja plamena i dima oštećena dva nišana.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan, a potom i ugašen, čime je spriječena veća materijalna šteta.



Iako svjedočimo brojnim požarima u BiH i regionu usljed izuzetno sušnog perioda, koji su u većini slučajeva uzrokovani ljudskim nemarom, iznova se, i pored svih apela da se ne pali vatra na otvorenom, ne bacaju opušci od cigareta, ne spaljuju živice, nažalost, skoro svakodnevno imamo ovakve ili slične situacije.