Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 27. avgusta, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Srebrenika.
Bez električne energije će od 11:30 do 15:30 sati biti sljedeća naselja:
Brezik
Crkvica
Crveno Brdo
Dabojevići
Dragunja Donja
Drapnići
Jasenica
Jasenica Polja
Krušik
Lisovići
Podorašje
Tursunovići
Zukići
Šainovići
Brezje
Previle
Tinja Gornja
Tinja Kolona
Osoje
Planska isključenja električne energije u četvrtak
Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 27. avgusta, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Srebrenika.