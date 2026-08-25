Planska isključenja električne energije u četvrtak

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 27. avgusta, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Srebrenika.

Bez električne energije će od 11:30 do 15:30 sati biti sljedeća naselja:

Brezik

Crkvica

Crveno Brdo

Dabojevići

Dragunja Donja

Drapnići

Jasenica

Jasenica Polja

Krušik

Lisovići

Podorašje

Tursunovići

Zukići

Šainovići

Brezje

Previle

Tinja Gornja

Tinja Kolona

Osoje