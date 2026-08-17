Potraži na kioscima iNovina: 3x više neta i duplo duže trajanje MOVE paketa

Iskoristite sjajnu priliku i na kioscima iNovina potražite jedan od MOVE TV+Mob Net prepaid paketa.

U okviru trenutne akcijske ponude dobijate čak 3x više gigabajta i duplo duže trajanje MOVE naloga.

Gledajte bez potrošnje neta – uživajte u sadržajima putem MOVE aplikacije bez trošenja gigabajta iz paketa.

Dostupno na svim uređajima – gledajte TV kanale, filmove i serije na televizoru, telefonu, tabletu ili laptopu.

Vratite propušteno – ne brinite ako zakasnite na početak omiljene emisije ili utakmice, jer sve sadržaje možete da vratite do 7 dana unazad.

Bez ugovora i obaveza – uživajte u sadržajima kad god vam zatreba.

Na MOVE aplikaciji pratite više od 200 TV kanala namijenjenih svim generacijama, uključujući i Arena kanale sa ekskluzivnim sportskim sadržajima. Pored televizije, paket uključuje i SIM karticu sa mobilnim internetom za surfanje, društvene mreže i sve vaše svakodnevne online potrebe.

Nakon isteka prvog perioda, svoj paket dopunjavate kad god želite, i to po sniženim cijenama uz duplo više interneta.

Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na sajtu movetv.ba ili pozovite Supernovu na besplatan broj 0800 30 630.

Paket televizije i mobilnog neta kupite na više od 600 kioska i pumpi u BiH.