Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika zabilježeno je 1 krivično djelo šumska krađa, a evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 73 pregleda i 3 terenske intervencije, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požare u Omerbašićima i Brnjičanima Požari su lokalizovani i ugašeni. Pored toga, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je i 7 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 16 beba, sedam djevojčica i devet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoa koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, bez vode su od 22:00 – 06:00 sati, svakog dana.

Zbog rekonstrukcije i sanacije ulica Maršala Tita i 25. novembra ova dionica bit će zatvorena za saobraćaj sve dok traju radovi, pa molimo građane za strpljenje i razumijevanje.