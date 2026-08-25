Stiže osvježenje u BiH, ali samo nakratko

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je vremensku prognozu za naredne dane, a prema njihovim podacima, Bosnu i Hercegovinu danas očekuje promjena vremena.

Naoblačenje će sa zapada donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, dok u Bosni lokalno može biti i obilnijih padavina.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, a tokom poslijepodneva će okrenuti na sjever. Pljuskove mogu pratiti jaki udari vjetra.



Jutarnja temperatura bit će između 12 i 18 stepeni, na jugu od 20 do 24, dok će dnevna iznositi uglavnom od 26 do 31 stepen, a na jugu zemlje do 34 stepena.

U Sarajevu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz temperaturu od oko 16 stepeni ujutro i 28 stepeni tokom dana.

U srijedu će u Bosni prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz smanjenje naoblake u drugom dijelu dana. Rijetko je moguća i slaba kiša.



U Hercegovini će biti sunčanije, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23, dok će najviša dnevna biti od 26 do 31 stepen, na jugu do 34 stepena.

Od četvrtka slijedi stabilizacija vremena. U cijeloj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature će ponovo početi rasti.



U četvrtak će najviša dnevna temperatura biti između 29 i 34 stepena, na jugu do 36 stepeni, dok se u petak očekuje sunčano, malo do umjereno oblačno i vruće vrijeme. Temperature će tada dosezati od 33 do 39 stepeni.

Najtoplije će biti na jugu zemlje, gdje će jutarnja temperatura dosezati do 26 stepeni.