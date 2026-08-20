U Tarantu svečano podignuta zastava Bosne i Hercegovine

U Tarantu je juče, na Trgu zastava, održana svečana ceremonija podizanja zastave Bosne i Hercegovine u Mediteranskom selu, uoči početka XX Mediteranskih igara Taranto 2026.

Ceremoniji su prisustvovali generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Antonio Tomić, šef Misije BiH Said Fazlagić, zamjenica šefa Misije Dejana Planinčić i članica delegacije Lana Grgić, kao i predstavnici bh. sportista koji će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u odbojci, boksu, boćanju, biciklizmu i plivanju.

U ime domaćina prisutnima se obratila Alessia Maurelli, načelnica Mediteranskog sela, koja je poželjela dobrodošlicu delegaciji Bosne i Hercegovine u Italiju i Taranto, uz poruku da sportistima želi nezaboravne Igre ispunjene poštovanjem i prijateljstvom.

Svečanost je upotpunjena intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, čime je na simboličan način obilježeno prisustvo Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim Mediteranskim igrama.

Nakon ceremonije uslijedila je razmjena prigodnih poklona između šefa Misije Bosne i Hercegovine Saida Fazlagića i predstavnika domaćina.

Doček u Mediteranskom selu protekao je u duhu prijateljstva, poštovanja i zajedništva, vrijednosti koje povezuju sportiste i delegacije iz zemalja Mediterana.

Delegacija Bosne i Hercegovine broji ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, te šest bh. sudija koji će dijeliti pravdu na Mediteranskim igrama. Operativni i medijski tim čine četiri uposlenika OK BiH.