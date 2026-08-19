Sve veće interesovanje za duel BiH – Italija, ulaznice skoro rasprodane

Sve je veće interesovanje za košarkaški duel reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će biti odigran 28. augusta u tuzlanskom Mejdanu.

Ograničeni kontingent ulaznica namijenjen online prodaji putem platforme Event.ba već je rasprodat. Ipak, navijači koji nisu uspjeli osigurati ulaznice putem interneta još uvijek mogu doći do njih.

Naime, znatno veći kontingent ostavljen je za fizičku prodaju, a ulaznice su i dalje dostupne u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona.

Prodaja se vrši u Ulici 2. oktobra broj 1, u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, radnim danima od 9 do 15 sati, odnosno do rasprodaje raspoloživih ulaznica.

Za utakmicu su u prodaji dvije kategorije ulaznica. Cijena ulaznice za tribine iznosi 30 KM, dok je za teleskope potrebno izdvojiti 40 KM.

Bosna i Hercegovina će Italiju ugostiti 28. augusta s početkom u 20 sati, u okviru drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.