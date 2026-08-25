Otvoren CIVICA Centar – novi prostor za saradnju i društvene inovacije u Tuzli

Fondacija tuzlanske zajednice juče je u Tuzli svečano otvorila Centar za demokratiju i društvene inovacije CIVICA, novo mjesto namijenjeno organizacijama civilnog društva, građanima, aktivistima i svima koji rade na stvaranju otvorenijih, demokratičnijih i povezanijih zajednica.

Smještena na adresi Kojšino 17, CIVICA predstavlja višegodišnju investiciju u razvoj civilnog sektora Tuzlanskog kantona i rezultat je dugogodišnjeg rada i angažmana Fondacije tuzlanske zajednice i njenih partnera. Centar je zamišljen kao prostor u kojem će se ljudi i organizacije susretati, razmjenjivati znanja i iskustva, razvijati nove ideje, pokretati inicijative i graditi partnerstva koja doprinose razvoju zajednice.

“Za nas je ovaj projekat bio sastavni dio naše misije, da stvaramo dugoročnu zadužbinu koja će služiti građanima danas i u budućnosti. Bili smo motivirani da stvorimo trajnu i samoodrživu infrastrukturu za razvoj civilnog sektora u polju demokratije, zaštite ljudskih prava i održivog razvoja. Jer, već dugi niz godina, civilni sektor u BiH se bori za povjerenje građana i za prepoznavanje svog doprinosa razvoju društva. Bez organizacija civilnog društva mnoge inicijative se nikada ne bi desile. Mnogi ljudi ne bi nikada dobili priliku da se njihov glas čuje. Zbog toga smatramo da je civilno društvo potrebno posmatrati na drugačiji način, ne samo kao izvođače projekata, nego kao razvojne partnere”, kazala je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije.



Centar raspolaže sa 746 kvadratnih metara prostora, raspoređenih na četiri etaže i podrum, a uključuje dvije sale za sastanke, dvije multimedijalne sale, kancelarijske prostore, coworking prostor i druge sadržaje namijenjene radu, učenju, povezivanju i organizovanju aktivnosti civilnog društva.

Poseban značaj CIVICA centra ogleda se u tome što će biti biti mjesto susreta i saradnje – prostor u kojem se povezuju građani, organizacije civilnog društva, javni i realni sektor, kako bi zajednički odgovarali na potrebe i izazove u društvu. Centar je otvoren za organizacije koje trebaju prostor za sastanak, edukaciju, radionicu ili zajednički rad, ali i za građane i grupe koji žele pokrenuti inicijativu, naučiti nešto novo ili pronaći partnere za svoje ideje.

“Grad posvećeno radi na unapređenju uvjeta i upravo je ovo jedan od projekata čiji je osnovni cilj promocija civilnog društva, svih vrijednosti koje nosi akvitno građantsvo i podupiranje razvoja omladinskih organizacija. Siguran sam da će ovaj objekat biti samo još jedna od spona razvoja, kazao je Almir Šuta, sekretar Gradske uprave Tuzla.

CIVICA je izgrađena u partnerstvu Fondacije tuzlanske zajednice, Gradske uprave Tuzla i Freudenberg fondacije iz Njemačke, za potrebe civilnog sektora Tuzlanskog kantona. Izgradnju Centra sufinansiralo je Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) kroz projekat „Jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u TK“, Grad Tuzla, kao i donatori Fondacije tuzlanske zajednice kroz kampanju „Vraćamo zajednici“.

„S CIVICA centrom je nevladin sektor u Tuzli i Tuzlanskom kantona konačno dobio svoju kuću. Mi sasd imamo jedno mjesto gdje ćemo sarađivati, gdje ćemo ostvariti sve one ideje i zamisli zbog kojih i postojimo, a to je poboljšanje uslova života i razvoj lokalne zajednice”, kazala je Anita Šimić, direktorica Mreže aktivnih zajednica, višegodišnjeg partnera Fondacije.

Otvorenjem CIVICA Centra Fondacija tuzlanske zajednice nastavlja više od dvije decenije rada na jačanju lokalnih zajednica, građanskog učešća i filantropije u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Fondacija je kroz svoje programe godinama podržavala građane, neformalne grupe i organizacije civilnog društva da prepoznaju probleme u svojim zajednicama, pokrenu inicijative i zajedno pronađu rješenja. CIVICA predstavlja novi korak u tom radu – stvaranje trajne zadužbine koja će omogućiti da se ta saradnja dodatno razvija i povezuje.

Povodom završetka projekta Fondacija tuzlanske zajednice dodijelila je i osam priznanja “Filantropsko srce” pojedincima, predstavnicima vlasti i biznisima za podršku razvoju civilnog društva i za podršku izgradnje Civica centra.

Povodom otvorenja, od 25. augusta do 1. septembra 2026. godine bit će održani Dani otvorenih vrata CIVICA Centra. Tokom ovog programa građani i predstavnici organizacija imat će priliku upoznati prostor Centra i organizacije koje su u prethodnim godinama prošle kroz mentorski program Fondacije tuzlanske zajednice, te saznati više o njihovom radu, iskustvima i inicijativama.

Program Dana otvorenih vrata dostupan je na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice: www.fondacijatz.org.

Otvorenjem CIVICA Centra Tuzla dobija novi prostor za ljude koji vjeruju da se promjene u društvu grade zajedničkim radom, dijalogom, znanjem i aktivnim učešćem građana.