Otvoreno 7 km Koridora Vc kod Tešnja, radovi na još 21 km stoje od marta

Otvoreno je sedam kilometara Koridora Vc kod Tešnja, dok radovi na dionici Medakovo – Ozimice, dugoj 21 kilometar, stoje još od marta.

Sedam kilometara Koridora Vc na području općine Tešanj završeno je i danas otvoreno za saobraćaj, dok na preostalih 21 kilometar trase kroz ovu lokalnu zajednicu nema radova još od marta ove godine, upozorio je načelnik Tešnja Suad Huskić.

Dionica Medakovo (Tešanj) – Putnikovo brdo (Doboj Jug) danas je puštena u promet. Istovremeno, radovi na 21 kilometar dugoj dionici Medakovo – Ozimice (Žepče) i dalje su obustavljeni.

Huskić je, komentirajući otvaranje završene dionice i stanje na ostatku trase, kazao:

“Mogu reći da sam danas 25 posto sretan, 75 posto tužan ili ljut. Radostan sam zbog puta Tešanj-Tešanjka, uređenog korita, potencijala koji ćemo ostvariti ‘jednog dana’ završetkom autoputa prema Doboju i Žepču. Tužan i zabrinut sam zbog zaustavljenih radova, srušenih i neizgrađenih mostova, razrušenih lokalnih puteva i ‘nikakvih’ zaobilaznica, zatrpanih korita… “, kaže Huskić.

Stanovnici Tešnja su, podsjeća načelnik, tokom izvođenja radova bili suočeni s brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu i poslovanju. Uprkos tome, kako navodi, lokalna zajednica pokazala je strpljenje, imajući u vidu širi javni značaj izgradnje autoputa.

O razmjerama zahvata i utjecaju gradilišta na lokalno stanovništvo, Huskić navodi niz podataka.

“Samo mogu kazati da smo kao lokalna zajednica bili od početka podrška, korektiv, “amortizer” na sve probleme mještana i izvođača. Proveli smo 1600 potpunih eksproprijacija, uklonili 78 stambenih objekata, ‘pomjerili’ 270 osoba. Koridor prolazi kroz devet mjesnih zajednica, 14 naseljenih mjesta….U zoni gradilišta po jedan kilometar lijevo i desno živi 10.000 stanovnika. Imali smo preko 700 prekida električne energije, interneta, vodovoda, kanalizacije”, navodi Huskić.

Prema njegovim riječima, posljedice radova stanovnicima bi bilo lakše podnijeti da je realizacija projekta tekla prema predviđenoj dinamici. Plan je bio da glavni radovi budu završeni ove godine, čime bi Tešanj modernom saobraćajnicom bio povezan sa susjednim gradovima.

IZVOR:AKTA.BA