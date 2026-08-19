Servisne informacije: U protekla 24 sata rođeno deset beba

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica, a evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 84 pregleda, 2 terenske intervencije i 2 kućne posjete, 5 pacijenta je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoa koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, bez vode su od 22:00 – 06:00 sati, svakog dana.

Zbog rekonstrukcije i sanacije ulica Maršala Tita i 25. novembra ova dionica bit će zatvorena za saobraćaj sve dok traju radovi, pa molimo građane za strpljenje i razumijevanje.

OGUS – Danas od 19:30 održaće se promocija knjige “Irma i ja”, autorice Irme Bejdić.