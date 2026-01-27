Svaki šesti novoregistrovani automobil u Evropi je potpuno električni

Više od jednog od šest automobila registrovanih u Evropi prošle godine bilo je potpuno električno, prema godišnjim podacima ACEA-e, krovne organizacije evropskih proizvođača automobila.

Nakon Njemačke i Holandije, Belgija je bila najveće tržište za potpuno električne automobile.

Više od 10,8 miliona novih automobila registrovano je u Evropi 2025. godine, od čega je 17 posto bilo potpuno električnih. Hibridna vozila čine trećinu tržišta. Plug-in hibridi zabilježili su značajan porast prodaje i čine jedan od 10 registrovanih automobila.

– Tržišni udio potpuno električnih automobila mora se gotovo utrostručiti kako bi proizvođači mogli ispuniti ciljeve [CO2] bez snošenja kazni – rekla je direktorica ACEA-e Sigrid de Vries.

Evropa mora raditi na boljim uslovima za električne automobile, kao što su infrastruktura za punjenje, poreske olakšice i povoljne cijene energije, rekla je.

U Belgiji su registracije dizel automobila pale za 42 posto, ali je također prodato 40 posto manje plug-in hibrida. U svim sektorima, u Belgiji je registrovano sedam posto manje novih automobila.

Benzinski i dizel automobili izgubili su veliki udio na tržištu u mnogim dijelovima Evrope. Dok benzin i dalje čini četvrtinu tržišta, udio dizela pao je ispod 10 posto. Posebno je pao udio benzinskih automobila u Francuskoj (pad od 32 posto) i Njemačkoj (21 posto).

Kineski proizvođač električnih automobila BYD zabilježio je porast prodaje u EU za više od 200 posto, što ga čini daleko najvećim prodavačem na evropskom tržištu.

(Vijesti.ba / FENA)