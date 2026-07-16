Akcija FUP-a „Crni vrh“: Uhapšeno više osoba, pronađeni oružje, fantomke i novac

U ranim jutarnjim satima pripadnici Federalne uprave policije (FUP) pokrenuli su opsežnu akciju pod nazivom “Crni vrh” na području Srednjobosanskog kantona i Kantona 10, s ciljem suzbijanja organizovanog kriminala.

Akcija se provodi po nalogu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 u Livnu, a usmjerena je na rasvjetljavanje aktivnosti grupe osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi počinjenja više krivičnih djela, među kojima su šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti, u skladu s odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom akcije izvršeni su pretresi više stambenih objekata i vozila koje koriste osumnjičeni M.D. (1996), M.D. (1989), A.D. (1983), N.K. (1977), S.K. (2008) i E.K. (1988), svi s područja Bugojna.

Prilikom pretresa policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli veću količinu oružja, municije i dijelova oružja, novac, fantomke, motorole, ukradene videonadzorne kamere, radne mašine, štičare, kvadove, traktore, kao i druge predmete za koje postoji sumnja da su korišteni u izvršenju krivičnih djela. Svi pronađeni predmeti bit će predmet daljnjeg vještačenja i korišteni kao dokazni materijal u krivičnom postupku.

Iz Federalne uprave policije saopćeno je da su u toku i uviđajne radnje nakon što je jedan od osumnjičenih, prema policijskim navodima, odbacio vatreno oružje.

Nakon hapšenja, osumnjičeni će biti podvrgnuti kriminalističkoj obradi u prostorijama Terenskog ureda FUP-a u Travniku, nakon čega će u zakonom propisanom roku biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 u Livnu.

U realizaciji akcije pripadnicima Federalne uprave policije asistenciju su pružili službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10.