Makarska ograničila prodaju alkohola nakon 21 sat: Građani podijeljenih mišljenja

Gradsko vijeće Makarske usvojilo je odluku kojom se ograničava prodaja alkoholnih pića u trgovinama i drugim prodajnim objektima, čime je ovaj grad postao prvi u Hrvatskoj koji uvodi ovakvu mjeru.

Prema odluci usvojenoj na sjednici u utorak, prodaja alkohola bit će zabranjena na području cijelog grada od 21 sat navečer do 6 sati ujutro narednog dana. Ograničenje se odnosi na trgovine, pekare, tobacco prodavnice i slične objekte, dok se radno vrijeme tih objekata ne mijenja. Mjera se ne odnosi na ugostiteljske objekte poput kafića i restorana.

Iz gradske uprave naveli su da se Makarska tokom ljetne sezone, posebno u staroj gradskoj jezgri i na plažama, suočava s problemima poput velikih okupljanja, buke, neprimjerenog ponašanja, povećane količine otpada i oštećenja kulturne baštine.

Cilj odluke, kako tvrde iz Grada, jeste smanjiti probleme povezane s dostupnošću alkohola u kasnim noćnim satima, ali istovremeno pronaći ravnotežu između kvaliteta života stanovnika, potreba turista i interesa lokalne privrede.

Među građanima Makarske stavovi o novoj odluci su podijeljeni. Dio njih smatra da je ograničenje potrebno kako bi se smanjili problemi na ulicama tokom turističke sezone.

“Mislim da je ovo dobra odluka za grad. Manje će biti nereda na ulicama i problema koji se često pojavljuju tokom ljeta“, smatra jedan od građana.

Drugi, međutim, upozoravaju da bi mjera mogla negativno utjecati na turizam i poslovanje lokalnih trgovaca.

“Ovo nije dobra odluka za turizam. Ljudi ulažu novac u prodavnice i trebalo ih je ranije obavijestiti o ovakvim promjenama. Makarska nije Split, mi smo oduvijek bili destinacija za mlade i upravo su oni dio naše turističke ponude”, rekao je jedan stanovnik.

Jedan od ugostitelja smatra da se mora voditi računa i o zaštiti ljudi koji rade u toj djelatnosti. On podržava mogućnost prodaje alkohola u kafićima i restoranima, ali smatra da trgovci već imaju dovoljno vremena tokom dana za prodaju.

“I sam sam ugostitelj i mislim da ugostitelje na neki način treba zaštititi. Ako se alkohol prodaje u kafićima i restoranima, to je drugačije nego kada se kupuje u trgovinama i konzumira na ulici. Trgovine imaju cijeli dan za prodaju“, kazao je.

Ipak, dio građana smatra da će provedba odluke biti najveći izazov.

“Mislim da će ovo biti teško provesti u praksi. Alkohol nije jedini problem, postoje i drugi uzroci nereda koje treba rješavati”, smatra jedan od stanovnika Makarske.