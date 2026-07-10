Minuta šutnje u Hrvatskom saboru u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Minutom šutnje Hrvatski sabor danas je počast žrtvama genocida u Srebrenici, u kojem je prije 31 godinu ubijeno više od osam hiljada bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić na početku sjednice zastupnike je pozvao da se prije rada prisjete žrtava.

– S obzirom na to da je danas jedna tužna godišnjica, radi se o genocidu u Srebrenici, pozivam vas da prije nego što počnemo s radom održimo minutu šutnje – rekao je Jakšić.

Sutra dženaza za deset žrtava

Na kolektivnoj dženazi sutra će u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari biti ukopani posmrtni ostaci deset žrtava genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica, počinjenog u julu 1995. godine.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je ranije kazala Feni da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina.

– Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim dvadesetim godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica – navela je Fazlić.

Senad je imao 20 godina kad je ubijen

Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak i Glogova.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.