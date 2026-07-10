U Srebreniku sutra mirna šetnja povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici

I ovog 11. jula grad Srebrenik će na dostojanstven način obilježiti sjećanje na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine. U znak pijeteta prema hiljadama nedužnih žrtava, Udruženje žena “Diva“ Srebrenik i Humanitarno udruženje „Sirius“ Srebrenik organizuju mirnu šetnju, kojom će građani Srebrenika još jednom poručiti da se Srebrenica ne smije zaboraviti.

Okupljanje građana predviđeno je na Trgu Alije Izetbegovića, odakle će se u 11:30 sati uputiti prema spomen-parku „Cvijet Srebrenice“, gdje će zajedničkim učenjem Fatihe i minutom šutnje biti odata počast žrtvama genocida. Organizatori ističu da je osnovni cilj ovog okupljanja čuvanje kulture sjećanja i prenošenje istine na mlađe generacije.

„Našom šetnjom želimo poslati poruku da Srebrenik pamti i da nikada nećemo dozvoliti da žrtve genocida padnu u zaborav. Pozivamo sve naše sugrađane da nam se pridruže, da svojim prisustvom pokažemo ljudskost i zajedništvo, te da iz našeg grada pošaljemo poruku mira i opomene: da se Srebrenica nikada i nikome više ne ponovi“, poručili su organizatori.