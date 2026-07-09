Održana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

18. redovna sjednica Gradskog vijeća,s prilično obimnim dnevnim redom, održana je danas u Srebreniku.

Nakon dugo vremena, usvojen je nov prijedlog Poslovnika o radu ovog tijela, a također usvojen je i izvještaj o izvršenju Budžeta Grada za prva tri mjeseca ove godine.

Na dnevnom redu današnje sjednice bio je i i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nove cijene prikupljanja komunalnog otpada, no ovaj prijedlog nije dobio podršku vijećnika.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, između ostalog, razmatrani su i prijedlozi o imenovanjima i izvještaji o radu u nekoliko javnih preduzeća i ustanova, a usvojen je i izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva.

Također, usvojen je i prijedlog Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Ostali grantovi pojedincima – podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji“, utvrđenih Budžetom Grada Srebrenika za 2026. godinu.