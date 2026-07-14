Večeras spektakl za finale: Francuska protiv Španije, Mbappé protiv Yamala

Na Svjetskom prvenstvu u nogometu danas je na programu prvo polufinale u kojem će se za plasman u finale boriti reprezentacije Španije i Francuske. Poznavaoci nogometa ovaj susret opisuju kao “finale prije finala”.

Ove dvije reprezentacije sastale su se i u finalu Evropskog prvenstva 2024. godine, kada je slavila Španija.

Mbappe ili Yamal?

Susret će obilježiti i duel dvije velike zvijezde svjetskog nogometa – Laminea Yamala, koji je prije nekoliko dana napunio 19 godina i Kyliana Mbappéa, već sada ikona svojih reprezentacija i svjetskog nogometa.

Mbappé ima više iskustva, budući da je već osvojio naslov svjetskog prvaka, a zahvaljujući svojim nastupima i popularnosti jedan je od zaštitnih znakova ovog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama.

S druge strane, Yamal na terenu ima impresivan učinak protiv francuskog napadača.

U posljednje dvije godine često su igrali jedan protiv drugog u španskom prvenstvu, u utakmicama “El Clásica”. U dosadašnjih deset međusobnih susreta, u klupskom i reprezentativnom dresu, Mbappé je protiv Yamala upisao osam poraza i dvije pobjede.

Poruke selektora

“Svi protivnici su vrhunski, ali i mi smo veoma kvalitetna reprezentacija. Borba za finale potpuno je otvorena”, izjavio je selektor Španije Luis de la Fuente uoči susreta s Francuskom.

Govoreći o Yamalu, De la Fuente je kazao da vjeruje kako njegova najbolja partija na ovom prvenstvu tek slijedi.

Selektor Francuske Didier Deschamps istakao je da je već sada ponosan na svoju ekipu, dok Mbappé priželjkuje plasman u finale i završetak turnira na najbolji mogući način.

Utakmica u Dallasu počinje u 21.00 sati po srednjoevropskom vremenu.

U drugom polufinalu u srijedu se sastaju reprezentacije Argentine i Engleske.