 Poznati svi parovi i termini utakmica četvrtfinala SP u fudbalu

Četvrtfinale SP u fudbalu donosi četiri izuzetno zanimljiva duela, nakon što su poznati svi učesnici završnice i kompletan raspored utakmica koje će odlučiti putnike u polufinale.

Među osam najboljih reprezentacija svijeta plasirali su se Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Norveška, Engleska, Argentina i Švicarska. Nakon dramatične osmine finala, turnir ulazi u fazu u kojoj više nema prostora za kalkulacije, a svaki meč nosi posebnu težinu.

Francuska će u četvrtfinalu igrati protiv Maroka, u duelu koji privlači veliku pažnju i zbog njihovog susreta na prethodnom Mundijalu.

Francuzi su do ove faze stigli pobjedom nad Paragvajem rezultatom 1:0, dok je Maroko sigurnom igrom savladao Kanadu sa 3:0 i još jednom potvrdio da se radi o reprezentaciji koja zna igrati velike utakmice.

Španija će za plasman u polufinale igrati protiv Belgije. Španci su u osmini finala eliminisali Portugal rezultatom 1:0, golom u sudijskoj nadoknadi, dok je Belgija bila ubjedljiva protiv Sjedinjenih Američkih Država i slavila rezultatom 4:1. Upravo ovaj duel mogao bi donijeti jedan od najkvalitetnijih taktičkih okršaja četvrtfinala, jer se sastaju dvije selekcije koje imaju veliki broj tehnički snažnih igrača.

Četvrtfinale SP u fudbalu donosi i duel Norveške i Engleske. Norvežani su napravili jedno od najvećih iznenađenja eliminacijom Brazila rezultatom 2:1, uz još jednu važnu ulogu Erlinga Haalanda. Engleska je do četvrtfinala stigla pobjedom nad Meksikom rezultatom 3:2, nakon utakmice u kojoj su se morali vraćati i pokazati karakter u najtežim trenucima.

Posljednji par čine Argentina i Švicarska. Argentina je u osmini finala protiv Egipta gubila 2:0, ali je velikim preokretom došla do pobjede 3:2 i nastavila borbu za odbranu titule. Švicarska je nakon velike borbe eliminisala Kolumbiju boljim izvođenjem penala, nakon što u 120 minuta nije bilo pogodaka. Za Švicarce je ovo historijski rezultat, jer su izborili prvo četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon više od sedam decenija.