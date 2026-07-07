Sinoć je u Srebreniku održana promocija knjige “Sociologija genocida”, autora Adiba Džozića.

Predstavljanje knjige organizovano je u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, u organizacija Medžlisa IZ Srebrenik i Centra za kulturu i informisanje.

O knjizi su, pored autora, govorili promotori doc. dr. Ševko Sulejmanović i prof. dr. Midhat Čaušević, koji su ukazali na njen naučni značaj i potrebu sistemskog izučavanja genocida u Bosni i Hercegovini.

Autor knjige, prof. dr. Adib Đozić, pojasnio je da je djelo istovremeno univerzitetski udžbenik i naučna monografija koja postavlja temelje sociologije genocida kao posebne naučne discipline.

“U prvom dijelu knjige obrađeni su teorijski temelji sociologije genocida, njeni osnovni pojmovi, predmet istraživanja i metodologija. Drugi dio, kroz primjer genocida nad Bošnjacima, pokazuje praktičnu primjenu tih teorijskih postavki. Knjiga treba podstaći mlađe istraživače da nastave naučno istraživati genocid, razobličavati lažne historijske narative i posvetiti se procesu degenocidizacije društava čije su institucije počinile genocid” – istakao je Đozić.

Objavljivanjem knjige “Sociologija genocida” bosanskohercegovačka akademska zajednica dobila je prvo cjelovito naučno djelo koje sistematski obrađuje ovu oblast.

Autori i promotori izrazili su uvjerenje da će knjiga predstavljati temelj budućih istraživanja, unapređenja univerzitetske nastave i razvoja naučnog razumijevanja genocida, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u međunarodnoj akademskoj zajednici.