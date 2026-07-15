Sud BiH presudio: Fikretu Hodžiću i „Srebrenoj malini“ vraća se više od 400.000 KM

Rješenjem vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, kao drugostepenog organa koje je 13. jula 2026. otpremljeno strankama, pravomoćno se vraća protivpravno ostvarena imovinska korist.

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hodžića, vlasnika firme FH Srebrena malina, koji je putem svojih advokata tražio od Suda Bosne i Hercegovine da mu vrati novac koji mu je Sud BiH privremeno blokirao 2020. godine, nakon što je otkrivena nezakonita nabavka neupotrebljivih 100 respiratora ACM812 A plaćenih iz budžeta Federacije BiH.

Radi se o 356.551 maraka uključujući i iznos od 87.000,00 KM. Ranije je potraživano više od 800.000 m.

Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja

Kako saznaje Raport.ba, rješenjem vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, kao drugostepenog organa koje je 13. jula otpremljeno strankama, pravomoćno se vraća protivpravno ostvarena imovinska korist Hodžiću i njegovom pravnom licu F.H Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenica.

Nakon što je Sud BiH morao da fa oslobodi, zbog procesne greške Tužilaštva BiH, Fikreta Hodžića i njegovo pravno lice F.H Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenica, njegovi advokati i njegovog pravnog lica podnijeli su zahtjev Sudu BiH da im se vrati sav novac koji su osuđeni Fikret Novalić i Fahrudin Solak pribavili Fikretu Hodžiću i njegovom pravnom licu u vidu protivpravne imovinske koristi dokazanim počinjenim krivičnim djelom Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja,

Prvostepeni Sud BiH, kao sud koji je u prvom stepenu osudio Fikreta Novalića i Fahrudina Solaka da su pribavili Fikretu Hodžiću i njegovom pravnom licu protivpravnuimovinsku korist dokazanim počinjenim krivičnim djelom je prethodno dva puta kao neosnovan odbijao takav zahtjev za povrat ranije trajno oduzetog novca od Fikreta Hodžića i njegovog pravnog lica.

Dva puta je isto vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH, kao drugostepeni organ, koje nije ranije postupalo u ovom predmetu (nije učestvovalo u potvrđivanju prvostepene presude Fikretu Novaliću i Fahrudinu Solaku, niti je učestvovalo u procesnom oslobađanju Fikreta Hodžića i njegovog pravnog lica), ukidalo prvostepeno rješenje i vraćalo predmet prvosteprnom Sudu na ponovno odlučivanje iz istih razloga.

Prvostepeni Sud je odbijao da vrati novac Fikretu Hodžiću i njegovom pravnom licu iz očiglednih zakonskih razloga, opisano u prvostepenom rješenju, u prilogu, pozivajući se uporno tri puta na ista dva pravna osnova za odbijanje zahtjeva.

No, sada je rješenje pravosnažno.

Evo šta se navodi u rješenju koje je u posjedu Raporta.

Usvaja zahtjev za povrat privremeno oduzetih novčanih sredstava pravnog lica F.H. Srebrena malina” d.o.o. Srebrenica (pravno lice) od 23.4.2025. godine, koji je preciziran podnescima od 29.8.2025. godine i 23.9.2025. godine, te se odobrava povrat privremeno oduzetih predmeta, i to:

Povrat novčanog iznosa pravnog lica od 356.551,74 KM koji predstavlja preostali iznos ukupno blokiranih sredstava pravnog lica u iznosu od 1.096.520,78 KM. Povrat novčanog iznosa pravnog lica od 1.065,25 EUR, koja novčana sredstva su privremeno oduzeta rješenjem Suda BiH, broj: S1 2 K 035494 20 Krn 2 od 8.5.2020. godine, sa računa pravnog lica F.H. Srebrena malina” d.o.o. Srebrenica i pohranjena na posebnom računu Privredne banke d.d. Sarajevo, kao i povrat novčanog iznosa pravnog lica od 87.000,00 KM privremeno oduzet po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo od 11.06.2020. godine, koji je u toku postupka naplate oduzete imovinsko pravne koristi kao njen dio uplaćen u budžet Federacije BiH.

Podsjećamo, Fikret Hodžić je drugostešenom presudom Suda BiH bio osuđen na pet godina zatvora. Nakon toga je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, koji je prihvatio argument da ni on ni pravna osoba nisu znali za šta su tačno optuženi.

Nije se bavilo postojanjem krivičnog djela

Zbog toga je presuda Apelacijskog vijeća u odnosu na Hodžića i pravnu osobu „F.H. Srebrena malina“ ukinuta te je provedeno novo suđenje prema izmijenjenoj optužnici Tužilaštva BiH.

U ponovljenom postupku Apelacijsko vijeće se nije bavilo postojanjem krivičnog djela ni krivnjom tada optuženih Fikreta Hodžića i njegove firme. Kako je navedeno u presudi, optužba je odbačena zbog formalnih nedostataka, odnosno procesnih prepreka za vođenje glavnog postupka.Drugim riječima, isključivo zbog procesnih grešaka, a ne zbog toga što Hodžiću krivnja nije dokazana.

IZVOR:RAPORT.BA