Sporan rad na crno: Građevinci iz BiH ponovo “na radaru” njemačke inspekcije

Tokom akcije protiv rada na crno i ilegalnog zapošljavanja, Finansijska kontrola rada na crno (FKS) Ham otkrila je pet ilegalno zaposlenih radnika na četiri gradilišta u ovom gradu. Među kontrolisanim radnicima ima i građevinaca iz Bosne i Hercegovine.

Prema navodima Ralfa Vagenfelda, portparola Glavne carinske uprave Bilefeld, kontrolori su zatekli četiri radnika iz Uzbekistana i jednog iz Bosne i Hercegovine, koji nisu imali potrebne boravišne, odnosno radne dozvole. Oni su se, kako se pretpostavlja, ilegalno nalazili na teritoriji Njemačke.

Carinska racija u Hamu: otkriven rad na crno

Jedinica carine u Hamu je, kako je sada poznato, provjerila pet firmi i ispitala 19 zaposlenih. Ukupno je bilo angažovano osam službenika FKS Ham. U nadležnosti Glavne carinske uprave Bilefeld tokom sveobuhvatne akcije kontrolisano je 99 osoba na gradilištima i provjereno 36 firmi. U 37 slučajeva pojavili su se osnovi sumnje koji moraju biti dodatno razjašnjeni. Carina je pokrenula osam krivičnih i 21 prekršajni postupak.

550 službenika učestvovalo u kontrolama

Tokom sveobuhvatne akcije u kontrolama je učestvovalo skoro 550 službenika različitih institucija. Fokus je bio na građevinskoj industriji, koja se smatra posebno podložnom radu na crno i ilegalnom zapošljavanju.

Nedavno su kontrolisane i firme iz sektora hotelijerstva i ugostiteljstva, transporta i logistike, glavne i pomoćne građevinske industrije, maloprodaje pića, kao i kozmetički i masažni saloni, saloni za nokte, kiosci i prodavnice na benzinskim pumpama – gdje su službenici naišli na brojne nepravilnosti.