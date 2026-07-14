Hoće li građani BiH plaćati 20 eura za ulazak u EU: Uskoro novi sistem na hrvatskim granicama

Hrvatska nema poteškoća u primjeni Sistema ulaska i izlaska (EES) na graničnim prijelazima, zahvaljujući dobroj pripremi i angažmanu policijskih službenika, izjavio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović nakon sastanka s evropskim komesarom za unutrašnje poslove Magnusom Brunnerom u Briselu.

Božinović je istakao da je Hrvatska među prvim državama koje su uvele EES, jer se za njegovu primjenu pripremala duži period i razradila različite scenarije za rad na graničnim prijelazima.

Sistem EES, koji se u Evropskoj uniji primjenjuje od aprila, podrazumijeva biometrijsku kontrolu putnika, uključujući uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje pri ulasku i izlasku iz šengenskog prostora. Zbog mogućih gužvi na granicama, privremeno je omogućena suspenzija biometrijskih provjera, a ta mjera trenutno važi do 6. septembra.

Prema podacima koje je iznio Božinović, u okviru EES-a do sada je registrovano oko 110 miliona putnika, dok je više od 50.000 osoba dobilo zabranu ulaska u Evropsku uniju iz sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je odbijen ulazak za više od 5.000 osoba, što čini oko 11 posto svih zabrana izrečenih na nivou EU.

Govoreći o narednoj fazi digitalizacije granica, Božinović je rekao da je Hrvatska spremna i za primjenu Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS).

Građani Bosne i Hercegovine, kojima za ulazak u zemlje šengenskog prostora nije potrebna viza, prije putovanja će putem interneta morati podnijeti zahtjev za ETIAS odobrenje i platiti naknadu od 20 eura. Odobrenje će važiti tri godine ili do isteka putne isprave.

Iako je početak primjene ETIAS-a prvobitno bio planiran za ovu jesen, očekuje se da će njegovo uvođenje biti odgođeno do početka naredne godine.

Božinović je poručio i da bi Evropska unija trebala više koristiti viznu politiku kao instrument u borbi protiv ilegalnih migracija, navodeći da dio migranata u zemlje u susjedstvu dolazi redovnim avionskim linijama kao turisti, a potom pokušava nezakonito ući u države članice Evropske unije.