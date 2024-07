Danas ugodne temperature, a onda slijedi novi toplotni val

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je niska oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 30, na jugu 34 stepena.

Stabilno i sunčano vrijeme u BiH prognozira se do 3. augusta. Potom od 4. do 9. augusta izgledni su česti ljetni pljuskovi. Natprosječno visoke temperature očekuju se tokom cijelog prognoznog perioda, a o od nedjelje, 28. jula, maksimalne dnevne u granicama novog, trećeg po redu, toplotnog vala.

Do 27. jula očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 14 do 19, u Hercegovini od 20 do 25 stepeni i maksimalnom širom zemlje od 29 do 34 stepena, a na krajnjem jugu i sjeveru i do 38 stepeni.

Period s visokim temperaturama zraka prognozira se od 28. jula uz jutarnje u Bosni od 18 do 23 te Hercegovini od 22 do 27, danju u Bosni i Hercegovini između 36 i 40 stepeni.