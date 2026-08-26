I naredne godine Vlada TK preuzima plaćanje „zdravstvene markice“

Na jučerašnjoj sjednici Vlada TK je prihvatila tekst Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju oslobađanja zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u toku 2027. godine. Podsjećamo, radi se o projektu Vlade TK, pokrenutom 2023. godine, kojim je Vlada preuzela finansiranje ove zdravstvene usluge, u javnosti popularno poznate kao markica zdravstvenog osiguranja. Sporazumom je predviđeno da Vlada u Budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu, kao i u tekućoj godini, osigura potrebnih 500.000 KM.