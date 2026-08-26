Normalizovane emisije prašine na Bloku 4 TE Tuzla, otklonjeni tehnički problemi

TE Tuzla saopćila je da su emisije čvrstih čestica na Bloku 4 vraćene u projektovane granice nakon otklanjanja problema u transportu pepela.

JP Elektroprivreda BiH – Podružnica Termoelektrana Tuzla obavještava javnost da su, nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu Bloka 4 TE Tuzla, u jutarnjim satima 26.08.2026.godine, svedene u granice projektovanih vrijednosti.

Do povećanja emisija u prethodnom periodu došlo je usljed tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23.08.2026.godine, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema.

Tokom cijelog perioda, TE Tuzla je kontinuirano pratila emisije i poduzimala potrebne mjere, a o normalizaciji stanja obavijestila je i nadležne institucije.

“TE Tuzla nastavlja kontinuirano praćenje emisija i rada postrojenja, uz provođenje svih potrebnih aktivnosti radi osiguranja stabilnog i pouzdanog rada Bloka 4”, navodi se u saopćenju.

Podsjećaju da je Elektroprivreda BiH od 2024. do polovine 2026.godine, u održavanje i remont postrojenja u termoelektranama Tuzla i Kakanj, smenjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima, povećanje pouzdanosti i stabilniju proizvodnju električne energije, uložila 180 miliona vlastitih sredstava što je za 40 miliona KM više nego tokom perioda 2015. – 2023. godina.

IZVOR:AKTA.BA