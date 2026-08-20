Ministarstvo za rad i socijalnu politiku: Dom penzionera Tuzla ne ispunjava uslove za rad, ali nije naložen otpust korisnika

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kontinuirano provodi aktivnosti s ciljem unapređenja uslova u ustanovama socijalne zaštite i uspostavljanja jednakih standarda za sve pružaoce usluga na području Kantona. Svrha ovog procesa nije kažnjavanje ustanova niti ugrožavanje korisnika, nego osiguravanje sigurnog, dostojanstvenog i kvalitetnog smještaja osobama kojima je potrebna institucionalna briga.

Novim Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku utvrđivanja i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, koji je na snazi od 10. jula 2024. godine, propisani su minimalni prostorni, tehnički, kadrovski, organizacioni i drugi standardi koje su dužni ispunjavati svi pružaoci usluga socijalne zaštite a koji su istovjetni do tada važećim standardima.

U okviru primjene Pravilnika razmatran je i zahtjev JU Dom penzionera Tuzla. Ministarstvo je ustanovi ukazalo na utvrđene nedostatke, zatražilo dopunu dokumentacije i ostavilo rokove za njihovo otklanjanje. Budući da ni nakon ostavljenih mogućnosti nisu ispunjeni svi propisani uslovi, Ministarstvo je, na osnovu provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, donijelo rješenje da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je jedan od više utvrđenih nedostataka.

Radi potpunog i nedvosmislenog informisanja javnosti, Ministarstvo naglašava da navedenim rješenjem, niti bilo kojim drugim svojim aktom, nije naložilo otpust ili izmještanje postojećih korisnika JU Dom penzionera Tuzla.

Osnivač ove javne ustanove je Grad Tuzla. Ministarstvo nema osnivačke niti upravljačke ingerencije nad Domom, ne imenuje njegovo rukovodstvo i ne odlučuje o organizaciji rada ustanove. Također, Ministarstvo ne odlučuje o tome koji će konkretni korisnik biti primljen, otpušten ili eventualno premješten. O tim pitanjima odlučuje ustanova u okviru svojih nadležnosti, a kada je smještaj realizovan posredstvom centra za socijalni rad, postupaju i nadležne stručne službe centra, u skladu s individualnim potrebama i najboljim interesom korisnika. Inspekcijski nadzor i poduzimanje mjera iz te oblasti u nadležnosti su Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Ministarstvo u potpunosti razumije zabrinutost korisnika i njihovih porodica. Za osobe starije životne dobi ustanova u kojoj borave predstavlja njihov životni prostor, svakodnevnu rutinu i zajednicu u kojoj se osjećaju sigurno. Zbog toga se svaka eventualna promjena njihovog smještaja mora razmatrati pojedinačno, uz pravovremeno informisanje porodice i puno uvažavanje zdravstvenog stanja, sigurnosti, dostojanstva i najboljeg interesa svakog korisnika.

Ministarstvo će nastaviti saradnju s Gradom Tuzla, JU Dom penzionera Tuzla, Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i centrima za socijalni rad kako bi se postojeće poteškoće prevazišle uz poštivanje propisanih standarda i zaštitu korisnika. Insistiranje na standardima i briga o korisnicima nisu suprotstavljeni ciljevi – oni predstavljaju dvije strane istog cilja i obaveze institucija.