BiH pred novim toplotnim valom: FHMZ izdao crveno upozorenje, dvije regije pod najvećim udarom

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će 28. augusta zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 sati, a prema prognozi, temperatura zraka bit će većinom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Iz FHMZ-a, uz upozorenje, navode preporuke Svjetske meteorološke organizacije (WMO) da se poduzmu mjere zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura, zaštite građani i pomogne ugroženim osobama.

Građanima se također preporučuje da djeluju u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, uz upozorenje da su mogući kvarovi u infrastrukturi.

FHMZ navodi da se za sve dodatne informacije treba obratiti nadležnim institucijama.

Prema izvještaju EUmeteoalarma, regije Sarajevo i Mostar će posebno zahvatiti najavljeni toplotni val.