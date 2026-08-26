OGUS: “Crtežom kroz kraljevski grad” u četvrtak od 16 sati

Ljetna pozornica, odnosno plato Doma kulture u Srebreniku, u četvrtak 27. avgusta od 16 sati, biće rezervisan za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati uz poznatog bosanskohercegovačkog strip umjetnika Admira Delića.

Admir Delić, slobodni umjetnik i novinar, već dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova.

Fokus susreta s djecom bit će na procesu nastanka ilustracije koja je karakteristična za naš grad.

Njegove kreacije najčešće su likovno sjećanje na genocid u Srebrenici, te objašnjavanje i prikazivanje svakodnevnih pojava, izreka i narodnih umotvorina.

Djeca će imati priliku crtati na velikoj rolni papira, koja će se sačuvati kao jedno od djela nastalo u okviru Međunarodne manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026”, tako da će uz Admira Delića moći dodatno naučiti sve što ih zanima o crtanju.