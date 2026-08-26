OGUS: Mališani uživali u interaktivnoj promociji knjige autora Šime Ešića

Kroz interaktivno druženje s najmlađima, danas je promovisana knjiga omiljenog dječijeg pisca Šime Ešića “Kako će Oliver spasiti svijet?”.

Prilagođeno dobu posjetilaca kojima je knjiga i namijenjena, promocija je protekla na zanimljiv, edukativan, na momente i duhovit način.





Priče su, na harmoničan način grupisane oko centralnog motiva – riješenosti životinja da spase planetu, ugroženu ljudskim nemarom prema prirodi i životnoj sredini.

Životinjama su, u knjizi dodijeljene ljudske osobine i imena koja su djeca brzo zapamtila, ali i rješavala simpatične zagonetke, a istovremeno učili o životinjama i načinima borbe za očuvanje prirode i životne sredine.

Bila je ovo odličan način da se otkrije koliko knjige mogu obogatiti dječiji svijet.



Promotor je bila srebrenička književnica Fikreta Jašič koja je, takođe animirala mališane.

Ljetna pozornica, odnosno plato Doma kulture u Srebreniku, u četvrtak 27. avgusta od 16 sati, biće rezervisan za najmlađe sugrađane koji će imati priliku crtati na velikoj rolni papira, uz poznatog bosanskohercegovačkog strip umjetnika Admira Delića.