Azur Mehmedović pobjednik 62. Festivala narodne muzike Ilidža 2026

Odlukom stručnog žirija i publike, pobjednik 62. Festivala narodne muzike Ilidža 2026. je Azur Mehmedović pjesmom „Ah, moja draga“, koja je obilježila takmičarsku večer i osvojila najviše priznanja.

Festival je zvanično otvorio načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur, istakavši značaj koji ova manifestacija ima za Ilidžu, ali i za očuvanje muzičke tradicije i kulturnog naslijeđa.

-Ilidžanski festival je već više od šest decenija najbolji i najstariji festival narodne muzike u regionu i zato nam je iz godine u godinu sve veći izazov, velika čast, ali i velika obaveza da nastavimo čuvanje tradicije Ilidžanskog festivala – poručio je Muzur.

Na prvoj festivalskoj večeri publici se predstavilo 15 izvođača s isto toliko novih pjesama, a za festivalske nagrade takmičili su se afirmisani muzičari i mladi izvođači.

Najviše razloga za slavlje imao je Azur Mehmedović. Njegova pjesma „Ah, moja draga“ proglašena je najboljom pjesmom festivala, a osvojila je i najviše glasova publike putem SMS-a, čime je potvrđen njen uspjeh i kod stručnog žirija i kod publike.

Za pobjedničku pjesmu Amela Osmanović Aneli osvojila je nagradu za najbolju muziku, a pripalo joj je i priznanje za najbolji aranžman.

U ostalim kategorijama, nagradu za najbolji tekst osvojio je Enver Šadinlija za pjesmu „Ljubav prava i jedina“, dok je nagrada za najbolju interpretaciju pripala Marini Stankić.

Takmičarska večer 62. Festivala narodne muzike Ilidža završena je velikim trijumfom pjesme „Ah, moja draga“, koja je osvojila glavnu festivalsku nagradu, najveći broj glasova publike, kao i priznanja za muziku i aranžman.

Ilidžanski festival svoju tradiciju gradi još od šezdesetih godina prošlog vijeka i decenijama predstavlja jedno od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja velikih imena narodne muzike, novih izvođača, autora i publike.