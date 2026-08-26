Tematska sjednica: Gradsko vijeće Tuzla podnosi prijavu protiv rukovodilaca Termoelektrane Tuzla

Peta tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla, hitnog karaktera, na kojoj je razmatrana jedna tačka dnevnog reda – Zahtjev za poduzimanje hitnih mjera zbog kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva emisijama iz Termoelektrane Tuzla održana je sinoć.

Nakon višesatne rasprave, usvojeni su sljedeći zaključci:

– Gradsko vijeće Tuzla traži od JP Elektroprivreda BiH i Termoelektrane Tuzla da bez odlaganja otklone uzrok povećanih emisija prašine na Bloku 4, uključujući sanaciju sistema transporta šljake i pepela i osiguranje pune funkcionalnosti elektrofiltera.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih federalnih organa pojačan inspekcijski nadzor i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera u slučaju prekoračenja emisija. Grad Tuzla ne traži gašenje Termoelektrane Tuzla, Grad Tuzla traži zakonit rad Termoelektrane Tuzla.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od Elektroprivrede BiH da u roku od 30 dana Gradskom vijeću dostavi višegodišnji plan tekućih, investicionih i kapitalnih ulaganja u Termoelektranu Tuzla, sa iznosima, rokovima, izvorima finansiranja i odgovornim nosiocima realizacije.

– Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva od Elektroprivrede BiH da osigura znatno veća sredstva za održavanje, revitalizaciju, modernizaciju i ekološku sanaciju Termoelektrane Tuzla. Tuzla mora dobiti tretman koji odgovara teretu koji decenijama nosi za energetski sistem Federacije BiH.

– Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva ubrzanje svih aktivnosti na realizaciji postrojenja za odsumporavanje na Termoelektrani Tuzla, uz jasno utvrđene rokove za blokove 4, 5 i 6, te redovno izvještavanje Gradskog vijeća o realizaciji projekta.

– Gradsko vijeće Tuzla traži pripremu i realizaciju projekata smanjenja emisija NOx, uključujući denitrifikaciju, uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika.

– Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva nezavisnu stručnu procjenu tehničkog stanja svih elektrofiltera i drugih ključnih sistema za kontrolu emisija, sa planom zamjene ili rekonstrukcije dotrajale opreme.

– Gradsko vijeće Tuzla predlaže uspostavljanje dodatnog, nezavisnog sistema mjerenja kvaliteta zraka u neposrednoj blizini Termoelektrane Tuzla i okolnih naselja, čiji će rezultati biti javno dostupni.

– Gradsko vijeće Tuzla traži da Termoelektrana Tuzla uspostavi protokol obavještavanja Grada Tuzle i javnosti o svakom vanrednom događaju koji može rezultirati povećanjem emisija jer informacija ne smije kasniti danima.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od Federalne uprave za inspekcijske poslove da provodi pojačan i kontinuiran nadzor nad Termoelektranom Tuzla, posebno nad emisijama, elektrofilterima, remontima, okolišnom dozvolom i provođenjem mjera zaštite okoliša.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od Federalnog ministarstva okoliša i turizma da preispita sve relevantne uslove postojeće okolišne dozvole Termoelektrane Tuzla i, gdje je potrebno, provede odgovarajuće upravne postupke radi potpunog usklađivanja sa važećim propisima i najboljim raspoloživim tehnikama.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih organa da izvrše kontrolu svih ispusta, tehnoloških i oborinskih otpadnih voda, šljakišta i deponija pepela, kao i provjeru usklađenosti rada Termoelektrane Tuzla sa važećom vodnom dozvolom.

– Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva dugoročno rješenje sistema transporta, odlaganja i upravljanja šljakom i pepelom kako tehnički problemi ovog sistema više ne bi neposredno ugrožavali efikasnost elektrofiltera i kvalitet zraka.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih zdravstvenih institucija da, u okviru svojih nadležnosti, pripreme procjenu zdravstvenih rizika povezanih sa dugotrajnim izlaganjem stanovništva emisijama iz industrijskih postrojenja na području Tuzle i okolnih naselja.

– Gradsko vijeće Tuzla predlaže formiranje radne grupe u kojoj bi bili predstavnici Grada Tuzle, Gradskog vijeća, nadležnih federalnih i kantonalnih institucija, zdravstvenih institucija, stručne javnosti, mjesnih zajednica i Elektroprivrede BiH. To radno tijelo mora imati jedan zadatak, da prati realizaciju mjera i da javno izvještava građane.

– Gradsko vijeće Tuzla upućuje krivičnu prijavu protiv rukovodećih lica Termoelektrane Tuzla iz razloga što snose zakonsku odgovornost za ovo što se dešava odnosno za zagađenje zraka i ugrožavanje zdravlja stanovništva emisijama iz Termoelektrane Tuzla.

– Gradsko vijeće Tuzla od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK informacija o podacima sa mjernih stanica u toku prošle i ove sedmice, te da li su ovi podaci indicirali potrebu aktiviranja Plana interventnih mjera u slučaju prekomjernog zagađenja. Također, da nas obavijeste da li ovaj Plan sadrži mjere u slučaju incidentnih situacija, poput ove, te ukoliko ne sadrži da se hitno izmjeni Pravilnik i izvrše dopune i izmjene u pravcu pooštravanja mjera i skraćivanja rokova za njihovo poduzimanje.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica Termoelektrana Tuzla da Gradskom vijeću Tuzla dostavi kompletne podatke kontinuiranog mjerenja emisija čvrstih čestica (prašine) sa Bloka 4 za period od najmanje 7 dana prije pojave povećanih emisija, za cijeli period trajanja incidenta i 7 dana nakon normalizacije rada, izražene u mg/Nm³, sa satnim vrijednostima, kao i podatak o ukupnoj masi emitovane prašine.

– Istovremeno se zahtijeva da se navede tačna granična vrijednost emisije čvrstih čestica koja se primjenjuje na Blok 4 TE Tuzla u 2026. godini, sa navođenjem pravnog osnova, uključujući odgovarajuće odredbe NERP-a, te da se jasno utvrdi da li je u periodu povećanih emisija došlo do prekoračenja bilo koje primjenjive granične vrijednosti.

– Traži se od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalne uprave za inspekcijske poslove da Gradskom vijeću Tuzla dostave svoje službeno tumačenje primjenjivih graničnih vrijednosti emisija prašine za Blok 4 TE Tuzla, kao i informaciju o statusu postupka usklađivanja Okolinske dozvole TE Tuzla sa važećim propisima i stvarnim stanjem postrojenja.

– Gradsko vijeće Tuzla ostaje u cijelosti pri svim ranije donesenim zaključcima i stavovima koji se odnose na zaštitu građana Tuzle od štetnih posljedica zagađenja i aktivnosti Termoelektrane Tuzla, a posebno pri zaključcima usvojenim na 5. vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 16.07.2025. godine, broj: 01/04-A-11147-2025, kojima su potvrđeni i stavljeni u punu pravnu i političku snagu i ranije doneseni zaključci i stavovi Gradskog vijeća i Kolegija Gradskog vijeća Tuzla.

Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva potpunu realizaciju svih navedenih zaključaka, te od svih organa, institucija, javnih preduzeća i odgovornih lica kojima su zaključci dostavljeni ili na koje se odnose zahtijeva da bez daljnjeg odlaganja postupe po njima i dostave Gradskom vijeću Tuzla konkretne informacije i dokaze o poduzetim mjerama i stepenu njihove realizacije.

– Gradsko vijeće Tuzla prihvata u cijelosti Zaključke Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla od 24.08.2026. godine, donesene povodom kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja života, zdravlja, imovine građana i prava na sigurnu i zdravu životnu sredinu, te isti postaju sastavni dio zaključaka ove tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, kao i svi prijedlozi istaknuti u toku rasprave na tematskoj sjednici od strane vijećnika i predstavnika građana.

Gradsko vijeće zahtijeva od svih organa i institucija na koje se navedeni zaključci odnose da po njima postupe bez odlaganja i o poduzetim radnjama izvijeste Gradsko vijeće Tuzla.

– Gradsko vijeće Tuzla upućuje hitan zahtjev Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona ali i Federalnom tužilaštvu FBiH, Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala POSKOK, da, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, bez odlaganja ispitaju sve činjenice i okolnosti koje se odnose na kontinuirano zagađenje zraka i moguće ugrožavanje života, zdravlja i imovine građana Tuzle, uključujući postupanje i eventualno nepostupanje odgovornih i službenih lica koja su bila dužna spriječiti, kontrolisati ili sankcionisati protivpravne radnje kojima se ugrožavaju građani.

Posebno se traži da se utvrdi ko je znao ili morao znati za stanje i posljedice zagađenja, koje je mjere bio dužan poduzeti, da li su te mjere poduzete i, ukoliko nisu, iz kojih razloga, te da se ispita postojanje osnova sumnje za eventualnu krivičnu odgovornost svih odgovornih lica, bez obzira na njihovu funkciju, položaj ili instituciju u kojoj obavljaju dužnost.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od tužilaštava da hitno pribave i analiziraju svu relevantnu dokumentaciju, uključujući rezultate mjerenja emisija i kvaliteta zraka, inspekcijske nalaze, izdate dozvole i saglasnosti, zapisnike o izvršenim kontrolama, podatke o eventualnim prekoračenjima dozvoljenih vrijednosti, kao i dokumentaciju o mjerama koje su nadležni organi poduzimali ili bili dužni poduzeti.

Posebno se traži da se u okviru zakonskih nadležnosti ispita da li je činjenjem ili propuštanjem odgovornih lica omogućeno nastavljanje radnji kojima su mogli biti ugroženi život i zdravlje građana Tuzle.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od tužilaštava da prioritetno razmotre sve ranije podnesene krivične prijave, informacije i druga saznanja koja se odnose na zagađenje iz Termoelektrane Tuzla i moguće ugrožavanje života, zdravlja, imovine građana i okoliša, te da poduzme zakonom propisane radnje ukoliko postoje osnovi za postupanje.

– Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva da tužilaštva, u mjeri u kojoj je to moguće bez ugrožavanja istrage i zakonom zaštićene tajnosti postupka, dostave Gradskom vijeću Tuzla informaciju o dosadašnjem postupanju, a naročito:

– da li su formirani predmeti povodom prijava i saznanja o predmetnom zagađenju;

– koje su radnje do sada poduzete;

– da li su pribavljeni nalazi mjerenja, inspekcijski nalazi i druga relevantna dokumentacija;

– da li su identificirana i saslušana odgovorna lica;

– da li su donesene tužilačke odluke, odnosno u kojoj fazi se nalaze predmeti u kojima odluka još nije donesena.

Gradsko vijeće Tuzla posebno ukazuje da protek vremena i ponavljanje problema zahtijevaju hitno i efikasno postupanje nadležnih organa, jer se radi o mogućem kontinuiranom ugrožavanju života i zdravlja većeg broja građana.

– Gradsko vijeće Tuzla predlaže tužilaštvima da se razmotri mogućnost ukoliko se u odnosu na bilo koje odgovorno lice utvrdi postojanje osnovane sumnje za ugrožavanje zdravlja građana ili drugih krivičnih djela i zakonom propisanih posebnih razloga za određivanje pritvora, bez obzira na funkciju ili položaj tog lica, nadležnom sudu predloži određivanje pritvora, naročito ukoliko postoji zakonom propisana opasnost od uticaja na svjedoke ili dokaze, ponavljanja krivičnog djela ili nastavka radnji kojima bi se moglo nastaviti ugrožavanje života i zdravlja građana.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od nadležnih federalnih, kantonalnih i drugih inspekcijskih organa da bez odlaganja izvrše sveobuhvatan inspekcijski nadzor, utvrde izvore, vrstu i obim zagađenja, eventualna prekoračenja dozvoljenih vrijednosti i zakonitost rada postrojenja, te da, ukoliko utvrde nepravilnosti ili neposrednu opasnost za život i zdravlje stanovništva, odmah poduzmu sve mjere koje im stoje na raspolaganju, uključujući zabranu ili obustavu aktivnosti koje proizvode nedopuštene i štetne emisije, kada su za takvu mjeru ispunjeni zakonski uslovi.

– Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva da svi nadležni organi kojima se dostave ovi zaključci u najkraćem zakonom dopuštenom roku dostave informaciju o poduzetim mjerama, kako bi Gradsko vijeće moglo kontinuirano pratiti njihovu realizaciju.

Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća Tuzla da vodi evidenciju pristiglih odgovora i informacija i o tome upozna Kolegij Gradskog vijeća i vijećnike.

– Gradsko vijeće Tuzla konstatuje da se pitanje zaštite života i zdravlja građana od kontinuiranog zagađenja ne može završiti donošenjem zaključaka bez njihove realizacije, te zahtijeva utvrđivanje individualne institucionalne, upravne, disciplinske i, ukoliko postoje zakonski elementi, krivične odgovornosti svakog lica koje je svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinijelo nastanku, trajanju ili nesprečavanju protivpravnog ugrožavanja građana.

Gradsko vijeće Tuzla neće smatrati ove zaključke realizovanim dostavljanjem formalnih odgovora institucija, nego tek dostavljanjem konkretnih podataka o poduzetim mjerama, njihovim rezultatima i utvrđenoj odgovornosti.

Zaključke hitno dostaviti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona i Federalnom tužilaštvu FBiH, Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala POSKOK, nadležnim federalnim i kantonalnim inspekcijskim organima, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica Termoelektrana Tuzla, nadležnim federalnim i kantonalnim ministarstvima, gradonačelniku Grada Tuzle i drugim nadležnim organima radi hitnog postupanja.

– Gradsko vijeće Tuzla, zbog zaštite zdravlja stanovništva i potrebe hitnog utvrđivanja stvarnog stanja u vezi sa povećanim emisijama iz Termoelektrane Tuzla, zahtijeva od Federalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši hitan i detaljan inspekcijski nadzor nad radom Termoelektrane Tuzla, sa posebnim fokusom na povećane emisije prašine i drugih zagađujućih materija u posljednjim danima i sedmicama.

Inspekcijskim nadzorom potrebno je naročito utvrditi:

Kolike su bile stvarne emisije prašine i drugih zagađujućih materija iz Termoelektrane Tuzla tokom posljednjih dana i sedmica.

Da li su i u kojem periodu prekoračene granične vrijednosti emisija propisane važećim propisima i okolišnom dozvolom.

Koliko dugo su elektrofilteri na Bloku 4 radili sa smanjenom efikasnošću, kada je problem prvi put evidentiran, koji je bio uzrok problema i kada je otklonjen.

Da li je u periodu smanjene efikasnosti sistema za prečišćavanje dimnih gasova rad postrojenja bio u skladu sa uslovima propisanim okolišnom dozvolom i drugim relevantnim propisima.

Zašto eventualno nije došlo do smanjenja ili obustave rada postrojenja ukoliko sistemi za prečišćavanje dimnih gasova nisu mogli osigurati propisane vrijednosti emisija.

Da se pregledaju, osiguraju i sačuvaju originalni zapisi kontinuiranog mjerenja emisija (CEMS), radni dnevnici postrojenja, evidencije kvarova, intervencija i rada elektrofiltera za sporni period.

Da se izvrši nezavisno uzorkovanje i analiza prašine i taloga na području naselja neposredno uz Termoelektranu Tuzla, uključujući područje Bukinja i drugih okolnih naselja, radi utvrđivanja njihovog fizičkog i hemijskog sastava.

Da se, gdje je moguće, izvrši poređenje sastava taloženih čestica sa sastavom uglja, letećeg pepela i drugih materijala koji nastaju ili se koriste u procesu rada Termoelektrane Tuzla, kako bi se utvrdilo postoji li moguća povezanost između emitovanih čestica i rada termoenergetskog postrojenja.

Da se utvrdi koje su tačno vrste goriva i drugih materijala korištene u procesu sagorijevanja u spornom periodu, te da se izvrši uvid u evidencije o njihovom prijemu, porijeklu, količinama, skladištenju i korištenju.

Posebno zahtijevamo da se provjere navodi i sumnje građana o eventualnom spaljivanju materijala koji nisu obuhvaćeni ili dozvoljeni važećom okolišnom dozvolom. Gradsko vijeće ne prejudicira niti tvrdi da je takvo spaljivanje izvršeno, već zahtijeva da nadležna inspekcija ovu okolnost provjeri kroz neposredan nadzor, uvid u evidencije i druge raspoložive dokaze te da o rezultatima provjere javnost bude jasno i nedvosmisleno informisana.

Da se utvrdi zbog čega stanovništvo okolnih naselja nije pravovremeno informisano i upozoreno o povećanim emisijama i eventualnom riziku po zdravlje ljudi.

Da se utvrdi da li je sličnih povećanja emisija ili prekoračenja bilo i ranije, posebno tokom noći i vikenda, te da se zbog toga izvrši pregled podataka o emisijama za duži prethodni period, a ne samo za dane kada je problem dospio u javnost.

Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva da se, u cilju zaštite zdravlja učenika i zaposlenih, hitno izvrši procjena stanja i potreba za rekonstrukcijom školskog objekta koji se nalazi u neposrednoj blizini Termoelektrane Tuzla, uključujući mjere zaštite objekta od prodora i taloženja prašine, unapređenje ventilacionih i drugih sistema zaštite, kao i druge potrebne mjere na osnovu stručne procjene.

Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva da se učenicima navedene škole i štićenicima Centra za autizam „Meho Sadiković“ kao preventivna mjera zaštite zdravlja, obezbijedi 0,5 litara mlijeka dnevno i jedan besplatan obrok tokom trajanja nastave, uz obezbjeđivanje sredstava iz budžeta nadležnih institucija i drugih dozvoljenih izvora finansiranja.

Ukoliko se tokom trajanja nastave ponovi scenario povećanih emisija i procijeni da boravak učenika u školskom objektu predstavlja rizik po njihovo zdravlje, Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva da se, na osnovu procjene nadležnih organa Civilne zaštite i zdravstvenih institucija, bez odlaganja organizuje privremena evakuacija učenika na sigurnu lokaciju.

Troškove organizacije privremenog izmještanja odnosno evakuacije učenika, uključujući prijevoz, smještaj i druge nužne troškove, trebaju snositi nadležni subjekti u skladu sa utvrđenom odgovornošću i važećim propisima, odnosno odgovorni zagađivač ukoliko se inspekcijskim i drugim nadzorom utvrdi njegova odgovornost.

Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva da se prije početka narednog perioda nastave utvrdi poseban Plan zaštite učenika i zaposlenih u slučaju povećanih emisija, koji bi sadržavao jasne kriterije za ograničavanje boravka na otvorenom, prekid nastave, privremeno izmještanje učenika i evakuaciju, kao i način pravovremenog obavještavanja roditelja i javnosti.

Gradsko vijeće Tuzla zahtijeva da se o svim preduzetim mjerama zaštite učenika, rezultatima mjerenja kvaliteta zraka i eventualnim prekoračenjima emisija pravovremeno i transparentno informišu roditelji, zaposlenici škole i javnost.

Gradsko vijeće Tuzla traži da Elektroprivreda BiH sufinansira opremanje Osnovne škole „Bukinje“ i Centra za autizam „Meho Sadiković“ i organizuje izlete učenika i štićenika na turistička dobra.

Gradsko vijeće Tuzla poziva Elektroprivredu BiH da aktivno učestvuje u sponzorisanju i finansiranju KUD i NK „Rudar“ Bukinje. Pomenuti stanovnici, osim ovog, nemaju drugi sportsko-kulturni sadržaj.

TUzlainfo.ba