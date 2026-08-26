OGUS: BZK – održan sjajan “Sevdah koncert”

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik, a okviru manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, sinoć je, održan se “Sevdah Koncert”, na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik.

Na prepunom platou, publici su se, svojim sjajnim izvedbama predstavio trio Dženana Šehanović – Sarajlić – piano, Dženana Huseinagić – sopran i Lejla Piljević – violina.



U karijeri Dzenane Huseinagic posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. godine sa pijanisticom Dženanom Šehanović Sarajlić, te duo iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi. Iza sedbe imaju dva albuma, “Sevdah i klasika” i “Zefir”.



Ovaj put su nastupile kao trio, obzirom da im se na na sceni u Srebreniku pridružila i i Lejla Piljević Kezo na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop- rok muzičkih hitova i sevdalinki, što je oduševilo mnogobojnu publiku koja je aplauzima pratila sve taktove.



Bilo je to veče ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama.



Nevjerovatna atmosfera, sjajne izvedbe uz dosta emocija publike koja će, vjerujemo dugo pamtiti ovo veče.

