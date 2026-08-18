Vlada TK: U planu dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Plan i Program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027.godinu. Plan je izrađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u 2025. godini i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje osam ciljeva i niz konkretnih mjera usmjerenih na prevenciju, ranu dijagnostiku, blagovremeno liječenje i ravnomjerniju dostupnost zdravstvenih usluga.

Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike, koji obuhvataju ambulantne CT i MRI preglede, mamografiju, PAPA test te složenije oftalmološke pretrage. Predviđeni su i razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu s razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječije i adolescentne psihijatrije te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata.

Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi i produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima Kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i Međunarodnom aerodromu Tuzla te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2027. godini.