Plate u jednom sektoru u FBiH odletjele na 2.649 KM: Evo gdje se sada najviše zarađuje

Prosječna neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavila je rasti, ali najnoviji podaci otkrivaju velike razlike među pojedinim djelatnostima. Posebno se izdvaja finansijski sektor, u kojem je prosječna plata u samo jednom mjesecu napravila veliki skok, piše BiznisInfo.ba.

Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u FBiH u junu 2026. godine iznosila je 1.714 KM, što je za 0,9 posto više nego u maju. U odnosu na juni prošle godine prosječna plata nominalno je porasla za 8,7 posto, dok je realni rast, kada se uzme u obzir kretanje potrošačkih cijena, iznosio 4,6 posto.

Finansijski sektor napravio veliki skok

Daleko najzanimljivije kretanje zabilježeno je u finansijskim djelatnostima i osiguranju. Prosječna neto plata u ovom sektoru u junu je dostigla čak 2.649 KM, čime su finansije izbile na prvo mjesto među djelatnostima prema visini prosječne plate.

Još je zanimljiviji podatak da je samo mjesec ranije prosječna plata u ovom sektoru iznosila 2.298 KM. To znači da je za samo mjesec povećana za 351 KM, odnosno 15,3 posto. U odnosu na juni prošle godine rast je još izraženiji – prosječna plata u finansijskim djelatnostima i osiguranju nominalno je povećana za čak 23,8 posto.

Gdje su najveće plate

Iza finansijskog sektora slijedi nekoliko djelatnosti u kojima prosječne neto plate također značajno premašuju prosjek Federacije. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u junu iznosila je 2.315 KM, dok je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji iznosila 2.282 KM.

U djelatnostima zdravstvene i socijalne zaštite prosjek je dostigao 2.278 KM, a u javnoj upravi i odbrani, odnosno obaveznom socijalnom osiguranju, 2.207 KM. Visoka primanja zabilježena su i u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, gdje je prosječna neto plata iznosila 1.919 KM, dok je u sektoru vađenja ruda i kamena iznosila 1.800 KM.

Finansijski sektor napravio veliki skok

Daleko najzanimljivije kretanje zabilježeno je u finansijskim djelatnostima i osiguranju. Prosječna neto plata u ovom sektoru u junu je dostigla čak 2.649 KM, čime su finansije izbile na prvo mjesto među djelatnostima prema visini prosječne plate.

Još je zanimljiviji podatak da je samo mjesec ranije prosječna plata u ovom sektoru iznosila 2.298 KM. To znači da je za samo mjesec povećana za 351 KM, odnosno 15,3 posto. U odnosu na juni prošle godine rast je još izraženiji – prosječna plata u finansijskim djelatnostima i osiguranju nominalno je povećana za čak 23,8 posto.

Gdje su najveće plate

Iza finansijskog sektora slijedi nekoliko djelatnosti u kojima prosječne neto plate također značajno premašuju prosjek Federacije. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u junu iznosila je 2.315 KM, dok je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji iznosila 2.282 KM.

U djelatnostima zdravstvene i socijalne zaštite prosjek je dostigao 2.278 KM, a u javnoj upravi i odbrani, odnosno obaveznom socijalnom osiguranju, 2.207 KM. Visoka primanja zabilježena su i u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, gdje je prosječna neto plata iznosila 1.919 KM, dok je u sektoru vađenja ruda i kamena iznosila 1.800 KM.

IZVOR:BIZNISINFO.BA