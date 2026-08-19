BiH ostaje bez stanovnika: Za tri godine iz države otišlo 30.000 ljudi

BiH bilježi snažan demografski pad: za tri godine gotovo 30.000 stanovnika manje, 7.800 učenika manje i 45 zatvorenih škola.

Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti izražen demografski pad, čije se posljedice sve jasnije odražavaju na obrazovni sistem i svakodnevni život. Za samo tri godine broj stanovnika prirodnim putem smanjen je za gotovo 30.000, što je približno populaciji grada veličine Trebinja.

Jedan od pokazatelja razmjera demografskih promjena jeste stanje u školama. U obrazovnom sistemu danas je gotovo 7.800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama broj djece toliko je mali da škole rade s tek nekoliko učenika, a nastava se organizira kroz kombinirana odjeljenja.

Negativni trend potvrđuju i zvanični statistički podaci. Agencija za statistiku BiH navodi da je tokom 2025. godine rođeno 24.105 djece, dok je u istom periodu umrla 35.801 osoba. Nepovoljan odnos broja rođenih i umrlih nastavljen je i ove godine. U februaru je negativan prirodni priraštaj zabilježen u svih deset kantona Federacije BiH, gdje je rođeno 1.168 beba, a umrle su 1.633 osobe.

Pored demografskih pokazatelja, pitanje osnivanja i proširenja porodice sve je više povezano s ekonomskim okolnostima. Visoke cijene nekretnina i rast troškova potrebnih za odrastanje djeteta mladim ljudima otežavaju odluku o roditeljstvu.

Mladi otac Neven navodi da bi želio imati još djece, ali da finansijske mogućnosti imaju značajnu ulogu u takvoj odluci. Iako djecu smatra smislom života, ukazuje na to da porodice moraju voditi računa mogu li uz dodatne troškove zadržati prihvatljiv kvalitet života.

Na širi društveni problem upozorava i sociologinja Smiljana Vovna. Prema njenoj ocjeni, mladima su potrebni sigurnost, poštovanje i okruženje u kojem će njihovo znanje biti adekvatno vrednovano, dok takvi uslovi u Bosni i Hercegovini često izostaju.

Dodatni problem predstavlja nepostojanje jasno definirane populacijske politike na nivou države. Nadležnosti u ovoj oblasti raspoređene su između entiteta i kantona, a stručnjaci upozoravaju da mjere za poboljšanje demografske slike ne mogu biti ograničene samo na jednokratnu finansijsku podršku.

Stvaranje uslova za zapošljavanje, ekonomsku sigurnost i lakše formiranje porodice, uz smanjenje odlaska mladih iz zemlje, nameće se kao jedan od ključnih izazova. Podaci predstavljeni u prilogu BHRT-a pokazuju da je BiH u samo tri godine prirodnim putem već ostala bez gotovo 30.000 stanovnika