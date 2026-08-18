Danas počinje drugi upisni rok: 743 slobodna mjesta na Univerzitetu u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli danas, 18. augusta, počinje drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2026/2027. godini.

Drugi upisni rok organizovan je na fakultetima i Akademiji dramskih umjetnosti na studijskim programima na kojima nakon prvog roka nisu popunjene predviđene upisne kvote.

Prema objavljenom pregledu Univerziteta u Tuzli, kandidatima su u drugom roku na raspolaganju ukupno 743 slobodna mjesta u različitim kategorijama studenata.

Od ukupnog broja, 309 mjesta namijenjeno je studentima koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, što znači da značajan broj budućih brucoša i u drugom roku ima mogućnost upisa na budžet.

Za strane državljane predviđeno je još 51 budžetsko mjesto, dok je za samofinansirajuće studente ostalo 291 mjesto. Za strane državljane u kategoriji samofinansirajućih studenata dostupno je 68 mjesta, a na vanrednom studiju još 24.

Gdje je ostalo najviše mjesta?

Analiza objavljene tabele pokazuje velike razlike među studijskim programima.

Među programima sa najvećim brojem slobodnih mjesta posebno se izdvaja Studij medicine, gdje je ostalo čak 74 mjesta za samofinansirajuće studente, uz jedno mjesto za studente koji se finansiraju iz Budžeta TK te mjesta predviđena za strane državljane.

Veliki broj mjesta ostao je i na pojedinim programima zdravstvenih studija. Prema tabeli, na Studiju sestrinstva dostupna su 24 mjesta za samofinansirajuće studente, na Studiju radiološke tehnologije 17, na Studiju sanitarnog zdravstva 14, a na Studiju fizioterapije sedam.

Kada je riječ o budžetskim mjestima, posebno se izdvaja studijski program Energetika i termo-fluidni inženjering na Mašinskom fakultetu, gdje su ostala 23 mjesta na teret Budžeta TK, uz deset mjesta za samofinansirajuće studente.

Na studijskom programu Menadžment u turizmu Ekonomskog fakulteta ostalo je 18 budžetskih mjesta, dok je na Ekonomiji dostupno 14.

Na Tehnološkom fakultetu među većim brojem slobodnih budžetskih mjesta izdvajaju se Prehrambena tehnologija sa 13, Inženjerstvo zaštite okoline sa deset i Hemijsko inženjerstvo i tehnologija sa devet mjesta.

Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu ostalo je 12 budžetskih mjesta na programu Sigurnost i pomoć, 11 na Rudarstvu te po sedam na Geologiji.

Na nekim studijima više nema budžetskih mjesta

Tako na Elektrotehnici i računarstvu nema više slobodnih mjesta za studente finansirane iz Budžeta TK, ali je ostalo 15 samofinansirajućih mjesta.

Bez slobodnih budžetskih mjesta su i Tjelesni odgoj i sport, Kineziterapija te Njemački jezik i književnost, dok mogućnost upisa postoji u drugim kategorijama.

Na Akademiji dramskih umjetnosti ostalo je pet budžetskih mjesta na Glumi i šest na Produkciji. Uz to, na oba studijska programa dostupna su po tri mjesta za samofinansirajuće studente, kao i mjesta za strane državljane.

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu posebno se izdvaja program Poremećaji u ponašanju, gdje je ostalo sedam budžetskih i 14 samofinansirajućih mjesta. Na Specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji dostupno je šest budžetskih i osam samofinansirajućih mjesta.

Na Filozofskom fakultetu budućim studentima na raspolaganju su, između ostalog, budžetska mjesta na Bosanskom jeziku i književnosti, Historiji, Predškolskom odgoju i obrazovanju, Razrednoj nastavi, stranim jezicima, Žurnalistici, Pedagogiji, Psihologiji, Socijalnom radu, Filozofiji-Sociologiji i Politologiji.

Prijave do 28. augusta

Kandidati za fakultete Univerziteta u Tuzli prijave mogu podnijeti od 18. do 28. augusta 2026. godine.

Prijemni ispiti za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i studijski program Građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu bit će održani 31. augusta u 10 sati.

Privremene rang-liste bit će objavljene 1. septembra, a konačne 7. septembra. Upis primljenih kandidata planiran je od 8. do 11. septembra.

Za Akademiju dramskih umjetnosti također se prijave podnose od 18. do 28. augusta, dok će prijemni ispit biti organizovan u tri dijela.

Prvi, kvalifikacioni dio ispita bit će održan 31. augusta u 10 sati, drugi dio, odnosno rad sa kandidatima koji uđu u uži izbor, 1. septembra, a završni eliminacioni ispit 2. septembra.

Privremena rang-lista za Akademiju bit će objavljena 2. septembra, konačna 7. septembra, dok je upis predviđen od 8. do 11. septembra.

Detaljne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na web stranici Univerziteta u Tuzli, u rubrici Aktuelnosti – Konkursi./Tuzlainfo.ba/