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Poznato kada će penzioneri u TK dobiti po 100 KM jednokratne pomoći

By admin
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Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3.904.300 KM Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 KM za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Ovo je posljedni proceduralni korak Vlade TK kako bi se osigurali preduslovi za isplatu ove naknade.
Kako je ranije i nagoviješteno, isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec august.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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