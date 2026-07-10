Neregularni prelasci u EU smanjeni za 37 posto. Veliki pad i na ruti koja zahvata i BiH

Istočnomediteranska i centralnomediteranska ruta bile su najprometnije tokom prvih šest mjeseci godine i zajedno su činile više od 60 posto svih neregularnih ulazaka u EU.

Broj otkrivenih neregularnih prelazaka vanjskih granica Evropske unije u prvih šest mjeseci 2026. godine smanjen je za 37 posto u odnosu na isti period prošle godine, a zabilježeno je više od 49.000 prelazaka, pokazuju preliminarni podaci Frontexa.



Broj otkrivenih neregularnih prelazaka vanjskih granica Evropske unije u prvih šest mjeseci 2026. godine smanjen je za 37 posto u odnosu na isti period prošle godine, a zabilježeno je više od 49.000 prelazaka, pokazuju preliminarni podaci Frontexa.

Iz Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu navode da je pad rezultat kontinuirane saradnje s partnerskim zemljama i preventivnih mjera u ključnim državama porijekla i tranzita, zbog kojih se smanjuje broj plovila koja kreću prema Evropi.

Službenici Frontexa pomažu državama članicama u ključnim dijelovima tog procesa, uključujući utvrđivanje državljanstva pristiglih osoba, prikupljanje biometrijskih podataka i provjeru dokumenata.

“Iz Evrope kreće manje brodova i to je rezultat kontinuirane saradnje s našim partnerima u regiji. Međutim, iza svakog broja nalazi se čovjek, a ljudi i dalje umiru na moru. Naši službenici ostaju na vanjskim granicama, gdje podržavaju države članice i pomažu u spašavanju života”, izjavio je izvršni direktor Frontexa Hans Leijtens.

Najprometnije rute

Istočnomediteranska i centralnomediteranska ruta bile su najprometnije tokom prvih šest mjeseci godine i zajedno su činile više od 60 posto svih neregularnih ulazaka u EU.

Na zapadnobalkanskoj ruti Frontex je u prvoj polovini 2026. godine evidentirao 4.009 neregularnih prelazaka, što predstavlja pad od 24 posto u odnosu na isti period prošle godine. U junu je zabilježeno 579 prelazaka, a među najzastupljenijim državljanstvima bili su državljani Turske, Afganistana i Egipta.

Najveći pad zabilježen je na zapadnoafričkoj ruti, gdje je broj otkrivenih prelazaka smanjen za 67 posto.

Zapadnomediteranska ruta bila je jedina velika ruta na kojoj je zabilježen rast, od 17 posto, prvenstveno zbog povećanog broja polazaka iz Alžira.

I dalje visoka cijena

Iako ukupan broj neregularnih dolazaka nastavlja padati, Frontex upozorava da je cijena u ljudskim životima i dalje visoka.

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od početka godine u Sredozemnom moru poginulo je gotovo 1.300 ljudi.

Situacija na Bliskom istoku i dalje predstavlja izvor neizvjesnosti za migracijska kretanja prema Evropskoj uniji.

Pregled po rutama

Istočnomediteranska ruta bila je najprometnija u prvoj polovini godine, s više od 16.600 zabilježenih prelazaka, što predstavlja pad od 20 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Koridor od Libije prema Kreti ostao je najaktivniji dio te rute i činio je više od polovine svih registriranih prelazaka, ispred kopnenih granica s Turskom i dolazaka na egejska ostrva.

Na zapadnomediteranskoj ruti zabilježeno je oko 7.900 prelazaka, što je povećanje od 17 posto na godišnjem nivou.

Broj pokušaja prelaska La Manchea prema Velikoj Britaniji, koji uključuje osobe koje su stigle u tu zemlju, ali i one spriječene da napuste francusku obalu, smanjen je za 44 posto, na oko 18.400.

Očekuje se da će sporazum Velike Britanije i Francuske, potpisan u aprilu, u narednim mjesecima dodatno ojačati patrole duž francuske obale.

IZVOR:FOKUS.BA

https://www.fokus.ba/vijesti/neregularni-prelasci-u-eu-smanjeni-za-37-posto-veliki-pad-i-na-ruti-koja-zahvata-i-bih/3559187/