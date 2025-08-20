ChatGPT na pragu da postane najvrednija privatna kompanija na svijetu

ChatGPT na pragu je da postane najvrednija privatna kompanija na svijetu. OpenAI pregovara o prodaji dionica vrijednih šest milijardi dolara, što bi povećalo njihovu vrijednost na 500 milijardi dolara.

Dionice startupa za umjetnu inteligenciju prodavali bi investitorima sadašnji i bivši zaposlenici.

OpenAI je u protekloj godini zabilježio eksponencijalni rast. Investitori, uključujući Microsoft i SoftBank, uložili su najmanje 40 milijardi dolara u startup, što mu je u martu dalo vrijednost od 300 milijardi dolara. Prošlog oktobra procijenjen je na 157 milijardi dolara.

Ako OpenAI postigne vrijednost od 500 milijardi dolara, nadmašit će SpaceX Elona Muska, koji trenutno drži titulu najvrednije privatne kompanije na svijetu, s 350 milijardi dolara.

Prijavljena skupina investitora koji sada razmatraju prodaju dionica OpenAI-ja uključuje tri kompanije koje su već uložile: SoftBank, Dragoneer Investment Group i Thrive Capital. Prema Bloombergu, pregovori su u ranoj fazi i brojke bi se mogle promijeniti. OpenAI je odbio komentirati.

OpenAI vodi konkurentnu utrku, u kojoj se najmoćnije svjetske kompanije bore da pobijede jedna drugu u području umjetne inteligencije. Meta, Google, Amazon i Microsoft troše ogromne svote na razvoj umjetne inteligencije – zapošljavaju inženjere i grade podatkovne centre. Četiri kompanije su samo u 2025. godini ukupno potrošile 155 milijardi dolara na razvoj umjetne inteligencije.

Iako se umjetna inteligencija poboljšala od izlaska ChatGPT-a 2022. godine, OpenAI je doživio mlak prijem na debiju svoje najnovije verzije umjetne inteligencije koja podupire njihov chatbot, GPT-5, ranije ovog mjeseca. Korisnici su rekli da je pisanje novog modela umjetne inteligencije bilo lošije i da mu je nedostajao karakter prethodnih iteracija.

Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman rekao je da njegova kompanija teži “umjetnoj općoj inteligenciji“ ili umjetnoj inteligenciji koja može nadmašiti čovjeka u većini zadataka, ali na nedavnom lansiranju rekao je da je GPT-5 “općenito inteligentan”, ali još nije sposoban “kontinuirano učiti”.

Kompanije umjetne inteligencije također su sve više pod nadzorom regulatora zbog chatbotova koji stvaraju štetne razgovore i manipuliraju korisnicima.