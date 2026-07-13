Otkazan koncert Alena Islamovića u Zavidovićima jer je 11. jula pjevao u Srbiji

“Koncert Alena Islamovića, koji je održan 11. jula u Kraljevu, na dan kada Bosna i Hercegovina i cijeli civilizirani svijet obilježavaju godišnjicu genocida u Srebrenici, za Grad Zavidovići je neprihvatljiv i duboko neprimjeren”, napisala je na Facebooku stranici Erna Merdić Smailhodžić, gradonačelnica Zavidovići.

Dalje navodi da zbog poštovanja prema žrtvama, njihovim porodicama i vrijednostima koje grad baštini, smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mjesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići.

“Naša je obaveza čuvati dostojanstvo sjećanja na žrtve i pokazati da postoje vrijednosti od kojih ne odustajemo”, navodi ona i dodaje:

“O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto Alena Islamovića javnost ćemo blagovremeno obavijestiti u narednim danima”.