Brčko distrikt BiH dobija novi zakon o fiskalizaciji

Vlada Brčko distrikta usvojila Prijedlog zakona o fiskalizaciji. Novi sistem donosi elektronske fiskalne račune, QR kodove i nadzor prometa.

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je Prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim će biti uspostavljen savremeni sistem elektronske fiskalizacije, čime će biti zamijenjen postojeći, zastarjeli model evidentiranja prometa. Novi zakon predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u procesu digitalizacije poreskog sistema i unapređenja finansijskog poslovanja u Distriktu.

Direktorica Direkcije za finansije Brčko distrikta Janja Geljić istakla je da je osnovni cilj zakona uspostavljanje modernog sistema koji će omogućiti efikasniju kontrolu prometa roba i usluga, suzbijanje sive ekonomije i povećanje transparentnosti poslovanja.

Zakonom su detaljno definisane obaveze obveznika fiskalizacije, način evidentiranja prometa, elementi elektronskog fiskalnog uređaja, uloga operatera fiskalnog sistema i dobavljača elektronskog sistema za izdavanje računa, kao i sadržaj fiskalnog računa i druga pitanja od značaja za funkcionisanje novog sistema.

“Predmet fiskalizacije biće promet roba i usluga bez obzira na način plaćanja, odnosno da li se ono vrši gotovinski ili bezgotovinski. Obuhvaćeni su i primljeni avansi, kao i promet ostvaren putem samonaplatnih uređaja”, rekla je Geljić.

Posebna novina jeste fiskalizacija u realnom vremenu. Svaki izdati fiskalni račun biće automatski evidentiran i povezan sa bazom podataka Direkcije za finansije, što će omogućiti znatno efikasniji nadzor nad prometom.

“Kroz automatizaciju podataka moći će se pratiti svaki promet koji izdaju obveznici, a koji će biti direktno povezan sa Direkcijom za finansije. U momentu izdavanja fiskalnog računa on će se automatski evidentirati u bazi podataka Direkcije, čime stvaramo kvalitetne pretpostavke za suzbijanje sive ekonomije i unapređenje poslovnog ambijenta”, naglasila je Geljić.

Ona je istakla da će prelazak na novi sistem biti olakšan i privrednim subjektima, budući da su sredstva za početnu implementaciju već planirana u budžetu Brčko distrikta.

“Troškovi inicijalne fiskalizacije, odnosno nabavke elektronskih fiskalnih uređaja, obezbijeđeni su u budžetu Brčko distrikta, tako da poreski obveznici neće imati dodatnih finansijskih opterećenja prilikom uvođenja novog sistema”, kazala je direktorica Direkcije za finansije.

Novi sistem predviđa i aktivnije uključivanje građana u kontrolu fiskalnih računa. Na svakom računu biće odštampan QR kod, čijim će skeniranjem građani moći odmah provjeriti da li je račun registrovan u sistemu Direkcije za finansije.

“Građani Brčko distrikta će putem QR koda moći provjeriti vjerodostojnost izdatog fiskalnog računa i utvrditi da li je on evidentiran na serveru Direkcije za finansije. Time i građani postaju važan partner u borbi protiv sive ekonomije i doprinose većoj transparentnosti poslovanja”, istakla je Geljić.

U Direkciji za finansije očekuju da će primjena novog Zakona o fiskalizaciji donijeti efikasniju naplatu javnih prihoda, kvalitetniji poreski nadzor, ravnopravnije uslove poslovanja za privredne subjekte, ali i dodatno unaprijediti digitalizaciju javne uprave u Brčko distriktu.

IZVOR:AKTA.BA