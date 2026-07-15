Bihać reže direktorske plaće javnih preduzeća, ukinut dodatak od 20 posto

Gradsko vijeće Bihaća ukinulo je dodatak od 20 posto na plaće direktora javnih ustanova i preduzeća. Primanja će biti manja za 500 do 1.000 KM.

Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o plaćama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20 posto na njihove plaće.

Odluka je u dnevni red uvrštena na prijedlog gradonačelnika Elvedina Sedića, koji je kao razlog naveo potrebu uspostavljanja pravednijeg sistema obračuna primanja rukovodilaca gradskih ustanova i preduzeća.

Obrazlažući prijedlog pred vijećnicima, gradonačelnik Sedić kazao je da je analizom primanja direktora utvrđen značajan nesrazmjer između najnižih i najviših plaća, ali i razlika između direktora javnih ustanova i javnih preduzeća.

Prema njegovim riječima, pojedini direktori su, pozivajući se na važeću odluku, ostvarivali pravo i na dodatak od 20 posto na osnovnu plaću, što je dodatno povećavalo razlike u njihovim primanjima.

Sedić je pojasnio da je postojeći model predviđao da plaće direktora iznose dvije prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Budući da je prosječna plaća u vrijeme donošenja odluke iznosila oko 800 KM, a u međuvremenu je gotovo udvostručena, automatski je rastao i iznos direktorskih plaća, dok je dodatak od 20 posto dodatno uvećavao njihova primanja.

Ocijenivši takvo rješenje neprihvatljivim, gradonačelnik je istakao da će usvajanjem nove odluke biti ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20 posto direktorima javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Bihać.

Prema procjenama iznesenim tokom sjednice, primjena ove odluke rezultirat će smanjenjem mjesečnih plaća direktora u rasponu od približno 500 do 1.000 konvertibilnih maraka, zavisno od visine dosadašnjih primanja.

IZVOR:AKTA.BA