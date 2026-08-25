Ukrajina podigla prvu optužnicuza ratne zločine protivdržavljanina BiH: Jame kod Kijeva i čokolade od Srbina

Prisjetio se da su mu ruke plastičnim vezicama spojene iza stabla, a između leđa i drveta postavljena je ručna bomba, kojoj je izvučen osigurač.

Davor Savičić prvi je državljanin Bosne i Hercegovine protiv kojeg je u Ukrajini podignuta optužnica za ratne zločine počinjene tokom ruske invazije na ovu zemlju, otkriva Detektor.

Žrtva njegovih zločina i četiri godine nakon njih živi traume.

– Sedam dana. Živim stalno s tim danima – riječi su kojim Mykola opisuje svoje zarobljeništvo početkom marta 2022. godine. Tada su ga ruske snage odvele iz Fedorivke u Kijevskoj oblasti. Dan ranije bio mu je rođendan, a 24 sata kasnije bio je siguran da je njegov život završen.

– Kada su me odvodili, shvatio sam da je to to. Da sam mrtav, da će me ubiti – prisjetio se Mykola govoreći za Detektor.

Novinari su ga posjetili u augustu 2026. u njegovoj kući u Fedorivki, mjestu 80 kilometara udaljenom od ukrajinske prijestolnice Kijeva.

Mykola je danas jedan od ključnih svjedoka u slučaju koji se vodi protiv državljanina Bosne i Hercegovine Davora Savičića. Njega je ukrajinsko tužilaštvo optužilo da je, boreći se zajedno sa ruskim snagama, počinio ratne zločine.

Da, to je on

Savičić, rodom iz Banovića, jedan je od 200 boraca s Balkana koji su se priključili ruskim snagama u borbama u Ukrajini, ali je jedini iz regiona protiv koga se vodi slučaj koji uključuje optužbe za ratne zločine.

– Da, to je on. Izgleda potpuno isto. Sto posto je on – kazao je Mykola nakon što su mu novinari pokazali nekoliko Savičićevih fotografija. Iz sigurnosnih razloga, Detektor krije puni identitet žrtve.

– Hodao je po selu i dijelio djeci čokolade. Govorio je: “Došao sam iz Srbije da vas oslobodim” – dodao je.

Protiv Savičića je 30. juna 2026. godine, zbog zločina koji su 2022. počinjeni nad stanovnicima Fedorivke, Ivankiva i okolnih mjesta, podignuta optužnica pred Okružnim sudom u Borodyanki. Njemu se sudi u odsustvu, što je česta praksa ukrajinskih vlasti i pravosudnih institucija.

Pripremno ročište u ovom predmetu zakazano je za početak septembra, a u optužnici je navedeno da ga ukrajinske pravosudne vlasti terete za kršenje zakona i običaja ratovanja, počinjeno s drugim osobama, prema prethodnom dogovoru.

Kako je za Detektor u augustu 2026. godine potvrđeno iz Tužilaštva BiH, za Savičićem je raspisana potjernica. U pisanom odgovoru se navodi da ta institucija ne može pružiti više detalja o ovom slučaju.

Savičić nije odgovorio na pitanja Detektora.

Ukrajinske vlasti ranije su objavile da ga sumnjiče za okrutno postupanje prema najmanje dvoje civila tokom okupacije Kijevske oblasti. Savičića, koji ima i bh. i rusko državljanstvo, ukrajinske vlasti opisuju kao tadašnjeg komandanta jedinice “Vukovi”, u okviru privatne vojske pod nazivom “Redut”.

“Redut” je sistem regrutacije za borbene jedinice koji koordinira i finansira ruska vojska, a posebno njena obavještajna agencija, poznata kao GRU, prema istraživačkom dokumentarcu koji su 2023. godine objavili Schemes i Systema, ukrajinski i ruski istražni timovi RFE/RL-a.

Bomba između tijela i drveta

Prema službenom popisu teritorija na kojima se vode ili su se vodile borbe, Fedorivka je bila područje aktivnih borbenih dejstava od 24. februara do 6. marta 2022. Nakon toga, gotovo mjesec dana bila je pod privremenom ruskom okupacijom. Podaci Asocijacije gradova Ukrajine navode da je cijela Ivankivska zajednica, kojoj pripada i Fedorivka, od prvih dana rata bila potpuno odsječena od vodosnabdijevanja, električne energije i grijanja, te više od mjesec dana nije bilo mobilne ni internet veze.

Nakon što su ga Savičić i njegova grupa zarobili, prisjetio se Mykola, preko očiju su mu navukli kapu, vezali ruke i odvezli ga prema šumi. Kako je rekao, prvo su ga tukli, a zatim ga vezali za drvo. Prisjetio se da su mu ruke plastičnim vezicama spojene iza stabla, a između leđa i drveta postavljena je ručna bomba, kojoj je izvučen osigurač.

– Nisam se mogao pomaknuti ni na jednu stranu. Čak i da je skliznula, nisam imao gdje pobjeći. Jednostavno bi eksplodirala. Ne bih imao ni one četiri sekunde da reagujem – dodao je Mykola.

Mykola je rekao da je tako sjedio, potpuno nepomičan, između sat i po i dva sata.

– Nije bilo izlaza – dodao je.

Prema navodima koje su ranije objavile ukrajinske vlasti, ovaj događaj je danas dio postupka protiv Savičića. Istraga ga tereti da je bio među odgovornima za zarobljavanje Mykole, njegovo zlostavljanje i kasnije ispitivanje.

Ovo je jedna od više od 740 optužnica koje su ukrajinski tužioci poslali sudu zbog sumnje na ratne zločine počinjene nakon ruske invazije 24. februara 2022. godine, prema podacima Ureda generalnog tužioca Ukrajine. Kako se navodi, do novembra 2025. godine 206 osoba je osuđeno zbog ratnih zločina.

Mykola je naveo kako tada još nije znao ime komandanta jedinice koja ga je držala u zatočeništvu, ali je tokom zatočeništva “naučio njegov glas”.

– Kada sjediš tamo i slušaš sve, naučiš svaki glas. Znaš ko dolazi, ko će te tući, a ko neće – pojasnio je, tvrdeći da je Savičića viđao svakodnevno kada su mu skidali povez i tjerali ga da radi.

– On je sjedio tamo i komandovao – objasnio je.

Tokom zatočeništva, prisjetio se, nekoliko dana je bio potpuno bez hrane, dok su ga tjerali da kopa udubljenja za vojna vozila i druge jame.

– Rekao sam mu (Savičiću): “Gladan rob je loš rob. Nisam jeo tri ili četiri dana. Ako hoćeš, pucaj u mene. Radi šta hoćeš, ali ja ne mogu” – dodao je Mykola.

Kako je ispričao, tek nakon toga je dobio konzervu hrane, ali više od nje pamti riječi koje mu je Savičić lično uputio.

– Rekao mi je: “Imam naređenje da te ne ubijem”, jer sam trebao izaći na televiziji u Rostovu. “Da nije toga, davno bih te ubio. Ti si mi teret. Sjediš u jami i ljudi te moraju čuvati. Lakše bi bilo riješiti te se i spavati” – kazao je.

Razlog zbog kojeg su ga, prema njegovoj tvrdnji, ostavili živog bio je propagandni snimak u kojem je planirano da učestvuje.

U njegovom su mobitelu, naveo je, našli broj Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), kao i fotografije iz mobilizacije 2014. godine, kada je Rusija anektirala Krim i druge dijelove istočne Ukrajine.

Zbog toga su ga, kako je ispričao, prisilili da pred kamerom postane ono što tvrdi da nikada nije bio – oficir SBU-a koji, navodno, organizuje izviđačko-diverzantsku grupu protiv ruskih snaga.

– Nikada nisam bio oficir SBU-a. Ali ako su tražili da kažem da jesam, onda sam im rekao – dodao je Mykola.

TV prilog, u kojem se Mykola pojavljuje kao oficir SBU-a, emitovan je na Prvom kanalu Rusije, jednom od najvažnijih i najutjecajnijih nacionalnih televizijskih kanala u toj zemlji, u okviru programa u kome je izvještavano s ratišta.

Iste te godine, Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, između ostalih, stavili su Prvi kanal Rusije pod sankcije i označili taj medij kao jedno od glavnih oruđa ruske države za širenje proratne propagande i dezinformacija u vezi s invazijom na Ukrajinu.

Detektor je imao uvid u cijelu emisiju u kojoj je emitovan prilog s Mykolom, ali ga ne objavljuje cijelog zbog zaštite svjedoka. Na snimku u kojem se prikazuje Mykola, pojavljuje se i Ukrajinka, koja je danas također svjedok u postupku protiv Savičića.

Prisiljavanje civila na propagandne izjave još je jedan od elemenata koji se Savičiću stavlja na teret. Prema tvrdnjama ukrajinskih istražitelja, i ona je, tokom zatočeništva, dovedena Savičiću te su od nje tražene informacije o ukrajinskim snagama, a potom je prisiljena učestvovati u insceniranom intervjuu.

Gledajući taj prilog s novinarima, Mykola primjećuje povrijeđeno oko i prisjeća se da je povredu zadobio netom prije intervjua, nakon što ga je jedan od vojnika udario nogom u glavu.

Udarac je bio toliko snažan, ispričao je, da se zajedno sa stolicom prevrnuo u šatoru u kojem su snimali izjavu.

Sedam dana u jami

Najduži period zatočeništva Mykola je, tvrdi, proveo zakopan u jami, u šumi između mjesta Shybene i Krasny Rih. Kako se prisjetio, ruke su mu bile vezane, a jamu je dijelio s pacovima – od kojih ga je jedan ugrizao, nakon čega ga je uhvatio i ubio.

– Prišao mi je stražar da provjeri zašto cvilim i pitao me: “Jesi li ubio pacova”? Onda me udario kundakom u glavu i rekao: “Ubij još jednog i upucat ću te” – dodao je Mykola.

Mykola kaže da je morao svjedočiti i mučenju drugih zatočenika.

– Rezali su čovjeka koji je još bio živ, pored mene, kraj jame. U početku su ga rezali iznad mene – naveo je, prisjećajući se da se onesvijestio zbog mučnosti situacije.

– Imao sam samo jednu misao: Ako će me ubiti, želio sam da to urade brzo – dodao je.

Opširnije možete pročitati na ovom linku.

IZVOR: DETEKTOR.BA