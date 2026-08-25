OGUS: Sutra promocija knjige “Kako će Oliver spasiti svijet” autora Šime Ešića

S početkom u 12 sati, na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik, u okviru kulturne manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026”, sutra (srijeda, 26. avgust) će se održati promocija knjige “Kako će Oliver spasiti svijet” jednog od najuticajnijih i najpoznatijih bosanskohercegovačkih pjesnika za djecu – Šime Ešića.

Tematsko-motivska struktura ove knjige bazira se na uočavanju suštinskih detalja koji se sažimanju u ubjedljive pripovjedne cjeline. Priče su, na harmoničan način grupisane oko centralnog motiva – riješenosti životinja da spase planetu, ugroženu ljudskim nemarom prema prirodi i životnoj sredini. Prvi se osvijestio polarni medvjed Oliver, čija se ledena santa topi i ugrožava mu boravište.

Kako od ljudi ne očekuje razumijevanje i pomoć, odlučio je obratiti se životinjama i pozvati ih na svjetsku konferenciju gdje bi se dogovorili šta da čine kako bi spasili vlastita staništa, ali i planetu Zemlju. I, životinje se odazivaju redom – pas Fabijan, lisica Lucija, zec Bojan, sova Sofija, koza Rozalija, mačka Merima, papagaj Stjepan… i tako redom – svaki od njih je priča za sebe. Originalna, vedra, i samo u naznaci ekološka, a u biti čista dječija maštovita igra. Igra značenja, igra duha, igra stvaranja, igra učenja.

Šimo Ešić jedan je od najznačajnijih bosanskohercegovačkih autora za djecu pjesnik dramski pisac pripovjedač i novinar čija su djela sastavni dio školskih lektira i prevedena na više svjetskih jezika. U književnosti se pojavio zbirkom pjesama Zdravica na kraju djetinjstva davne 1969. godine a svoj život i rad posvetio je djeci ostavljajući snažan trag u razvoju i afirmaciji dječje književnosti u Bosni i Hercegovini i regiji.

Otkrijte koliko knjige mogu obogatiti dječiji svijet, sutra na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik od 12 sati.