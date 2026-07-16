Upozorenje meteorologa: Stiže vrhunac vrućine, ali i led

Nevrijeme s ledom i većom količinom padavina moglo bi danas, 16. jula, zahvatiti dijelove sjeverne, sjeveroistočne, istočne, centralne Bosne, kao i dijelove sjevera i istoka Hercegovine.

Kako dodaju iz BHMETEO.ba, danas će biti sparno i nestabilno vrijeme uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom.

“U ostatku zemlje rijeđa pojava pljuskova uz više sunčanih intervala”, naveli su oni.

Kako dodaju, sutra, 17. jula, očekuje se vrhunac vrućine sa temperaturama do 39°C.

Vruće će biti i u subotu, ali uz sve učestaliju pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom pa i nepogoda.

Sljedeća sedmica ugodnija i svježija

“Od nedjelje osjetnije osvježenje uz lokalno padavine kao uvod u znatno ugodniju i svježiju iduću sedmicu, a povremeno i ispod prosjeka za jul”, dodaju oni.

Upozorenje RHMZ-a

Na visoke temperature, ali i moguće nepogode, upozorili su i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kako su dodali, danas će temperatura ići do 34 stepena, dok se sutra i prekosutra očekuje da će živa u termometru ići i do 39 stepeni.

“Po trenutnim prognozama pad temperature se očekuje oko 19. jula 2026. U subotu 18. jula 2026. i nedjelju 19. jula 2026. očekuje se vrlo nestabilno vrijeme uz pljuskove sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i nepogode sa gradom i jakim do olujnim vjetrom”, naveli su oni.