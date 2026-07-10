Amidžić i Košarac odbili da se 11. juli proglasi danom žalosti u Bosni i Hercegovini

Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje Vijeće ministara BiH na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Vijeća ministara.



Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje Vijeće ministara BiH na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Kako se navodi, za predloženu tačku dnevnog reda bilo je osam glasova, dok dva člana (ministri iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske) nisu iskoristila mogućnost glasanja.

Podsjetimo, radi se o ministrima Srđanu Amidžiću i Staši Košaracu.

Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine.