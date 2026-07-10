Prognoza do ponedjeljka: Sunce danas, a potom promjena vremena

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 11, Ivan Sedlo 13, Sarajevo 14, Bugojno, Drvar, Livno i Zvornik 16, Sanski Most 17, Banja Luka, Jajce, Tuzla i Zenica 18, Bihać 19, Bijeljina 20, Mostar 22, Gradačac i Trebinje 23, Neum 24 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna oko 27 stepeni.

Subota: Jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

Nedjelja: Jutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

Ponedjeljak: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.