Vrijeme u narednim danima

Narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuju se kiša i snijeg i temperatura koje će se spuštati ispod nula stepeni Celzijusa.

“Danas postepeno naoblačenje sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine se prvo očekuju na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U nizinama kiša, a u višim područjima snijeg. U utorak prije podne padavine će se proširiti na cijelu zemlju. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između dva i osam stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

U utorak, u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine, jugo prije podne. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između jedan i četiri, na jugu od sedam do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i sedam, na jugu zemlje od deset do 14 stepeni.

U srijedu, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u Bosni i na sjeveru Hercegovine prolazan slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i dva stepena, na jugu od tri do šest. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između nula i pet, na jugu zemlje do deset stepeni.

U četvrtak, očekuje se novo naoblačenje sa jugozapada koje bi u poslijepodnevnim i večernjim satima uslovilo kišu na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus pet i nula, na jugu do sedam stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i osam, na jugu do 11 stepeni.